Justice League Joker'inden Yeni ve Net Bir Görüntü Paylaşıldı!

Justice League Joker'inden önceki paylaşılan görsellere kıyasla çok daha net bir görüntü paylaşıldı. Snyder tarafından paylaşılan görüntü aynı zamanda DC evreninin en çok sevilen kötü kahramanlarından Joker'in Suicide Squad'daki Joker'e göre nasıl bir farklılık içerdiği hakkında da ayrıntılı bilgi sağlıyor.

Justice League Joker'i Nasıl Görünüyor?

Zack Snyder, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yayımladığı bir tweette "JaredLeto" hesabını etiketleyerek Justice League'de yer alan kötü kahramanın net olmayan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bu fotoğraf daha sonra sayısız beğeni, retweet ve yorum almıştı.

Yeni filminde yer alan Joker'in filmdeki haline dair önemli bir ipucu olarak görülen fotoğrafı paylaşan Snyder, tweette Leto'nun yanı sıra David Ayer'ı da etiketlemiş ve tweetin açıklamasında "Harika bir karakter yarattın. Dünyalarımızın çarpışmasından gurur duyuyoruz" ifadelerine yer vermişti.

David Ayer'a harika bir Joker karakteri yarattığını söyleyen Snyder'ın paylaşmış olduğu fotoğrafta Joker elinde bir kart tutuyordu ancak kart ön planda tutulurken Joker karakteri ise arka planda kalmış ve yüzü net olarak görünmemişti. Joker'in yüzü bulanık olması nedeniyle karakterin makyajına dair çok fazla fikir sahibi de olamamıştı ancak fotoğrafı detaylıca inceleyen hayranlar birkaç önemli ipucu yakalamayı başarmıştı.

Hayranların ayrıntılı incelemesi, Suicide Squad'daki Joker ile buradaki Joker'in çok farklı iki olduğunu ortaya çıkarmıştı. Hayranların fotoğrafla ilgili yorumu, Jared Leto tarafından üstlenilen Joker rolünün görünümünün nasıl değiştiğine dair açıklamada bulunan Snyder tarafından şu ifadelerle desteklenebilecek bir yorumdu:

"Onunla yaratılan Joker'i onurlandırmak istedim çünkü gerçekten de havalı olduğunu düşünüyorum. Size Justice League'de neler olduğunu anlatmayacağım ama Joker'i son gördüğümüz zaman ile şu anki hali arasında büyük bir uçurum var. Yani o biraz… O çok yorulmuş bir Joker."

Vanity Fair, 18 Mart 2021'de HBO Max'te yayımlanacak Zack Snyder's Justice League'deki popüler kötü kahramandan daha net bir görüntü yayımladı. Görüntüde yer alan Joker'i inceleyen hayranlar, Suicide Squad'daki Joker ile karşılaştırıldığında şimdiki Joker'in çok daha olgunlaşmış ve agresif bir hale gelmiş olduğunu dile getirdi.

Siz Joker'in yeni görünümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bizi yeni filmde nasıl bir karakter bekliyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.