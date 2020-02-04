Justin Bieber Yeni Şarkısı TikTok'ta Gündem Olsun Diye Her Yolu Denedi

Müzisyenlerin birçoğu TikTok'ta tutulmalarının onları ünlü yapacağını biliyor; ancak halihazırda çok ünlü olanlar için TikTok bambaşka bir platform. Bunun en iyi örneği ise Justin Bieber oldu. Ünlü şarkıcı yeni şarkısı Yummy'nin reklamını TikTok üzerinden yapmak ve şarkıyı TikTok'ta viral hale getirmek için elinden geleni yaptı.

Bieber birkaç gün önce yayınladığı şarkısını TikTok üzerinde de dolaşıma sokmuştu. Buna rağmen asıl reklam çalışması Pazar gecesi yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok izlenen spor organizasyonu Super Bowl sırasında Instagram üzerinden paylaşım yapan şarkıcı, takipçilerini TikTok'a davet etti.

Paylaşımını Super Bowl devre arasında yapan Justin Bieber, aslında reklam çalışmasını önceden planlamıştı. Devre arasında uygulamaya giren kullanıcılar, TikTok'taki neredeyse bütün ünlü hesapların Yummy şarkısıyla yaptıkları videoları gördüler.

Aslında Bieber, Yummy şarkısı ilk çıktığında TikTok dünyasına girmişti. Gençler için yeni bir alan olarak tanımladığı uygulamayı Yummy ile kullanmaya başlayan Justin Bieber, böylece işi bir adım daha ileriye götürmüş oldu.

Reklam çalışmasının ardından TikTok'un en çok kullanılan şarkılarından biri haline gelen Yummy'nin bu yolla popülerliğini artıracağı yorumları yapıldı. Hatta TikTok reklamının ardından Yummy'nin yeni "Old Town Road" olacağı bile söylendi. Paylaşılan videolara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.