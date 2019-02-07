Kabal ve D'Vorah, Mortal Kombat 11 ile Geri Dönecekler

Dövüş oyunu seven oyuncuların tercihleri arasında ilk üç sırada yer alan Mortal Kombat serisi, 23 Nisan 2019 tarihinde Mortal Kombat 11 ile geri dönecek. Yenilenen grafik motoru ile PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformuna çıkacak olan yeni oyun, hiç olmadığı kadar şiddet dolu olacak ki bu zaten aksinin olması beklenemez.

Önümüzde daha iki buçuk aylık bir süreç varken, Mortal Kombat 11 ile ilgili karakter duyuruları da yapılmaya devam ediliyor. Hatırlayacağınız üzere en son Kano ağabeyimizin dönecek olduğunu öğrenmiştik. Kabal ve D’Vorah, Mortal Kombat 11 için onaylanan yeni karakterler oldular.

D’Vorah ile görüşmeyeli aslında çok da uzun zaman olmadı. Kendisiyle ilk olarak Mortal Kombat X oyununda tanışmıştık. Kytinn türünün hanım üyesi olan D’Vorah, Outworld dolaylarında yaşıyor. Yaşadığı yer Shao Kahn tarafından ele geçirildikten sonra, bir köle haline gelmekten kurtulmak için imparatora hizmet etmeyi tercih etmişti. Şimdi ise Kotal Kahn için ilk vekil konumunda ve aynı zamanda da Mileena ile arasında savaş için ona yardımda bulunuyor.

Kabal ise ilk olarak Mortal Kombat 3 oyununda karşımıza çıkmıştı. Esasında Black Dragon üyesi olan Kabal, Shao Kahn'ın infaz timlerinin bir tanesinin yaptığı saldırıdan kurtulmayı başarmıştı. Son olarak Mortal Kombat X oyununun senaryosunda karşımıza çıkan Kabal, Quan Chi'nin Revenant (öldükten sonra insaniyetsiz savaşçı veya şeytani ruh olarak dirilenlere verilen isim)'larından bir tanesiydi.