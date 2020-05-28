Kabine Toplantısı Başladı: Hangi Kararların Alınması Bekleniyor?

Geçtiğimiz dakikalarda başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda gündeme dair gelişmeler değerlendiriliyor. Peki kabine toplantısında hangi kararların alınması bekleniyor? İşte merak edilen detaylar ve dahası!

Kabine Toplantısının Gündeminde Ne Var?

Şu an gerçekleşmekte olan toplantıda 3 Haziran tarihinde sona erecek olan seyahat yasağının tekrar ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda belirli veriler dahilinde yasağın uzatılması durumu söz konusu olabilir. Öte taraftan toplantıda 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişiler için uygulanan sokağa çıkma yasağının da gevşetilmesi veya kaldırılmasına yönelik kararlar görüşülecek. Bu noktada eldeki veriler kapsamında yasağın tümden kaldırılmasının beklenmediğini vurgulamakta fayda var.

Dinlenme ve eğlence yerleri ile çay bahçeleri, dernek lokalleri, ören yerleri ve müzelerin de 1 Haziran tarihinde tekrar faaliyete başlamasına yönelik kararların toplantı sırasında görüşüleceği ifade edilirken nikah salonlarının belirli koşullar dahilinde açılması beklenmekte.

Alınan kararlar, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki siz bu toplantıda hangi kararların alınmasını bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesiden bizlerle paylaşmayı unutmayın.