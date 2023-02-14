Kabine Toplantısı Bugün Gerçekleşecek: Hangi Konular Ele Alınacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem ve alınacak tedbirlerin ele alınacağı kabine toplantısının bugün gerçekleşeceğini açıkladı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün gelecekte alınacak bir dizi önemli karar için kabine toplantısı gerçekleştirileceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehrimizde yıkıma neden olan depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündemin tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplanacağını açıkladı.
Kabine Toplantısında Deprem ve Tedbirler Ele Alınacak
Edinilen bilgiye göre toplantıya deprem bölgesinde hâlihazırda çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar fiziksel olarak değil, video konferans aracılığıyla katılacak. 15.00'te başlaması beklenen toplantının akşam saatlerinde bitmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın deprem bölgelerindeki son durumlara dair açıklamaları ise şu şekilde:
"Ayni yardımlar için Alo 144'ü arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak.
257 noktada çadır kent kurulumu tamamlanmıştır. Konteyner kent olarak 27 bin konteyner altyapısı tamamlanmıştır. 10 binin üzerinde konteyneri sevk etmeye başladık. 4 bin 900 kurulu konteynerimiz var. Yaklaşık 20 bin kişi konteynerlerde kalmaktadır. Hedefimiz 200 bin konteyner sayısına ulaşmak.
Beslenme konusunda bir sorunumuz yok. 2 milyon 200 bin depremzedeye 3 öğün verebilecek bir altyapıya sahibiz. Barınma konusunda çadır ve konteyner sevki için çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz. Ulaşımla ilgili bir sorunumuz yok. Doğal gaz ve elektrik konusunda kontrollü vermeye devam ediyoruz. Haberleşme ile alakalı bize iletilen ciddi bir sorun yok."
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem ve sonrasında yaşanan 7.
YORUMLAR