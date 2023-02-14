Kabine Toplantısı Bugün Gerçekleşecek: Hangi Konular Ele Alınacak?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün gelecekte alınacak bir dizi önemli karar için kabine toplantısı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehrimizde yıkıma neden olan depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündemin tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplanacağını açıkladı.

Kabine Toplantısında Deprem ve Tedbirler Ele Alınacak

Edinilen bilgiye göre toplantıya deprem bölgesinde hâlihazırda çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar fiziksel olarak değil, video konferans aracılığıyla katılacak. 15.00'te başlaması beklenen toplantının akşam saatlerinde bitmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın deprem bölgelerindeki son durumlara dair açıklamaları ise şu şekilde: