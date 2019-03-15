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Kablosuz Cihazlar İnsan Sağlığı İçin Tehlikeli Olabilir!

Kablosuz Cihazlar Sağlık Tehlikesi 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Bilim insanları, Apple’ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods ile diğer kablosuz cihazların etrafa radyasyon yaydığını ve bunun tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini açıkladı.

40'tan fazla ülkeden 250 bilim insanı, kablosuz teknolojilerden yayılan radyasyona karşı uyarı dilekçesi imzaladı ve dilekçeyi DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ile BM’ye (Birleşmiş Milletler) gönderdi. Daily Mail’de de yer alan habere göre, bilim insanları ulusal ve uluslararası düzenlemelerin sınırlayamadığı 'kablosuz teknolojilerin potansiyel sağlık riskleri' konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Özellikle Apple ve Samsung’un öncülük ettiği kablosuz kulaklıkların, beyne ve iç kulağa yakın konumundan dolayı kanser riskini arttırabileceği belirtiliyor. Bu gibi kablosuz cihazlarda Bluetooth teknolojisi kullanılıyor. Bluetooth’larda da veri iletimi elektromanyetik frekanslarla yapılıyor.

Kablosuz Cihazlar Sağlık Tehlikesi 2

California Üniversitesi'nden Berkeley Toplum Sağlığı Profesörü Dr. Moskowitz, kablosuz kulaklıkların beyne muhtemel etkileri konusunda henüz araştırma yapılmadığını ve potansiyel etkileri sınırlamak için düzenleme olmadığını vurguladı. Dr. Moskowitz, "Hem araştırmayı hem de düzenlemeyi geride bırakan kablosuz teknolojilerin sağlığımız için feci geri dönüşleri olabilir." diye konuştu.

Fareler üzerinde yapılan radrasyon deneylerinde, üreme, nörolojik ve genetik hasar gibi rahatsızlıkların ortaya çıktığı görüldü. Bilim insanları, radyasyona maruz kalmanın etkileri üzerinde incelemeler yapmaya devam ediyor.

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