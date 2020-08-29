Kablosuz Elektrik Akımı İle Geleceğe Hakim Olmak Mümkün: Yeni Bir Girişim Doğuyor!

Sırp kökenli Amerikalı mucit, mühendis ve fütürist olan Nikola Tesla kablosuz elektrik akımı konusunda büyük fanatikler arasında yer alıyordu. Ancak o bu konularda ne yazık ki istediği başarıyı yakalayamadı. Şimdi ise başka bir girişim onun yarıda bıraktığı işi tamamlamak istiyor. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

1890'da Colorado’da 140 metrelik ünlü Tesla kulesinde devasa bir bobin kullanan Nikola Tesla, büyük bir denemede bulundu. Bu deneme sonucunda elektrik akımını güçlü bir şekilde başka bir noktaya taşımak istiyordu. Tesla, yaptığı deneme ile birlikte yaklaşık 3 kilometre ötedeki bir ampülü kablo kullanmadan aydınlatmayı başardı.

Kablosuz elektrik akımı büyük bir güç transferi sağlayacak

Yeni Zelanda merkezli Emrod adındaki bir enerji girişimi, Tesla tarafından uygulanmak istenen bu yöntemi çok daha farklı bir boyuta getirdi. Emrod isimli bu girişim; bir dizi aktarım anteni, röle ve alıcı anten ile birlikte işi kolaylıkla sonuca vardırabiliyor.

Emrod tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu kablosuz elektrik aktarma sistemi, olumsuz hiçbir koşuldan dolayı problem yaşatmıyor. Böylece son derece güçlü bir şekilde verim almak mümkün hale geliyor. Bahsi geçen düzenekte alıcı antenler, mikrodalgaları elektriğe dönüştürecek.

Şimdilik bu sistem adalarda yer alan rüzgar panellerideki elektriği ana karaya aktarmaya yarayacak. Tarih olarak da net bir açıklama yapılmadı. Sizce böyle bir sistem elektrik problemine çözüm olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.