Kablosuz Kulaklıklar Artık Sorunsuz Çalışacak!

Her geçen gün kablosuz kulaklıklar şekil değiştiriyor ve yenileniyor. Bu yenilikler ciddi sorunları ve kullanıcıları üzen deneyimleri de beraberinde getiriyor. Özellikle kablosuz kulaklıklardaki pil ömrü küçülen kulaklık boyutları göz önüne alındığında kullanıcıları üzebiliyor.

Üç Saat Daha Fazla Pil Ömrü!

Bu noktada kullanıcıların üzüntülerine kulak asan Qualcomm, yeni kulak içi kulaklık yonga setini CES 2018'de duyurdu. QCC5100 koduyla karşımıza çıkan yeni yonga seti eski cihazlardan üç katı daha fazla pil ömrü sunabilecek ve daha fazla kablosuz iletişim gücünü bünyesinde bulunduruyor, bu sayede kulaklıklardaki ses paraziti ortadan kalkıyor.

Önceki Yonga Setinden İki Kat Daha İyi Performans!

Qualcomm'dan yapılan açıklamada yeni yonga setinin önceki kullandıkları yonga setine göre iki katı daha bir performans sunduğu belirtildi.

Yeni yonga seti QC5100 ile kablosuz kulaklık üreticileri çok daha iyi gürültü engelleyicileri, çok daha akıllı özellikleri ve akıllı yardımcıları kablosuz kulaklıklara entegre edebilecek.

Bakalım bu yonga setini kullanan ilk kulaklık hangisi olacak?

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