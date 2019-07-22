Kablosuz Kulaklıklar Yepyeni Özellikler Kazanacak!

Kablosuz kulaklıkların geliştirilmesinde Apple büyük bir etkiye sahipken, Android tarafından kullanılacak yeni özellikler dengeleri tamamen değiştirebilir. Google destekli Bluetooth kulaklıklar, duyunca çok şaşıracağınız özellikler kazanıyor. İşte haberimizin detayları.

Android cep telefonları ile standart şekilde müzik dinleyebiliyorken, AirPods kullanımı sayesinde kablosuz kulaklıklar hayatımıza girmeye başladı. İlk etapta sadece müzik dinlemeyi sağlayan bu kulaklıklar, cihaz bulma özelliği de kazanacak. Böylece kulaklığınız kaybolsa bile ona rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

Kablosuz kulaklıklar şarj gösterme özelliğine sahip olacak

Normal şartlarda kablosuz kulaklıklarınızın şarj durumlarına bakamazsınız. Ancak Google tarafından geliştirilen bir sistem sayesinde, kablosuz kulaklıklarınızın ne kadarlık şarj durumu kaldığını görebilirsiniz.

Google, yeni geliştirilen Fast Pair özelliği sayesinde kablosuz kulaklık cihazları ile olan bağlantısını güçlendirecek. Böylece kablosuz kulaklığınızın hemen hemen bütün teknik imkânlarını kullanabileceksiniz.

Şirket tarafından sunulan Fast Pair özelliği, büyük kolaylıklar sağlıyor. İşte Fast Pair cihazlarının güncellenmiş listesi:

JBL Live 220BT

JBL Live 400BT

JBL Live 500BT

JBL Live 650BT

Jaybird Tarah

LG HBS-SL5

LG HBS-PL6S

LG HBS-SL6S

LG HBS-PL5

Peki sizce kablosuz kulaklıklar ile ilgili eklenecek olan bu yeni özellikler, kullanıcılara neler kazandıracak? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.