Kablosuz Kulaklıklarda Yeni Döneme Giriliyor!

Aktif gürültü engelleme özelliği, modern kablosuz kulaklıkların en kullanışlı yanlarından biri. Özellikle kalabalık alanda daha iyi ses kalitesi için aktif gürültü engelleme büyük bir nimet. Bu özellik üzerinde çalışan Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, makine öğrenmesi kullanarak ses kalitesinin artırılabildiği yeni bir yöntem keşfetti.

ClearBuds adını verdikleri özel bir kablosuz kulaklık tasarlayan araştırmacılar, özel Bluetooth ağ protokolleri kullanarak aktif gürültü engellemeyi geliştirmeyi başardı.

Makine Öğrenmesi İçin Telefon Kullanılacak

Aktif gürültü engelleme sistemleri modern kablosuz kulaklıklar için gayet iyi çalışsa da aşırı kalabalık ortamlarda veya ani yüksek ses artışlarında etkisiz hale geliyor. Özellikle son günlerde evden çalışma sistemine geçiş yapan milyonlarca insan, yaptıkları online görüşmeler için sessiz bir ortam aramak zorunda kalıyor. Şu an için aktif gürültü engelleme sistemleri direkt olarak kulaklığın içerisindeki çipler sayesinde uygulanabiliyor. Fakat kulaklıkların işlemcisi, makine öğrenmesi algoritmalarını kaldıracak güce sahip değil. Durumun farkında olan araştırmacılar bu sorunu çözmek için makine öğrenmesi algoritmasını kulaklığın bağlı olduğu telefonda çalıştırmaya karar verdi.

Bluetooth her ne kadar çok gelişmiş bir teknoloji olsa da kablolu kulaklıklara kıyasla kayda değer bir gecikme bulunuyor. Bu durumu aşmak için yeni bir kart tasarımı üzerinde çalışan araştırmacılar, gecikmenin düzeyini 70 mikrosaniyeye kadar indirdi. Böylece telefonda çalıştırılan makine öğrenmesi algoritmaları neredeyse hiç gecikme olmadan kulaklığa aktarılabilecek. Üstelik bu özellik neredeyse anında denilebilecek 20 milisaniyelik çok kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor.