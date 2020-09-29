Kablosuz Kulaklıklı Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 Tanıtıldı: İşte Fiyatı

Lenovo yeni bilgisayar modeli ThinkBook 15 Gen 2'yi tanıttı. Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte ThinkBook 15 Gen 2 özellikleri ve fiyatı.

Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 Özellikleri

Full HD çözünürlükte 15.6 inç ekran ile gelen Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 tasarımı ile bir hayli dikkat çekiyor. Bilgisayarın sağ tarafında Bluetooth kulaklık alanı bulunmakta. Kulaklıklar sağ kısımda bulunan alanda şarj olmakta. Alandan çıkarıldığında ise otomatik olarak bilgisayara bağlanmakta.

Kulaklığın dışına iki kez dokunulduğunda, video görüşmeleri sırasında mikrofonun sesi kapatılabiliyor. Kulaklıkta iki mikrofon ve gürültü önleme özelliği yer almakta. Lenovo, ses seviyesi yüzde 70 seviyesindeyken kulaklıkların iki saate kadar kullanım vaad ettiğini açıkladı.

ThinkBook 15 Gen 2, 11. Nesil Intel Core i7 veya AMD Ryzen 4000 Serisi işlemcilerden güç almakta. İşlemci kullanıcılar tarafından seçilmekte. Bilgisayarda 2 TB depolama alanı bulunmakta. Bilgisayar ayrıca 40GB'a kadar RAM desteğine sahip.

Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 Fiyatı

Lenovo ThinkBook 15 Gen 2'nin başlangıç fiyatının 549 dolar olduğu açıklandı.

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