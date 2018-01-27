Kablosuz Şarj Destekli iPhone SE 2'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Apple'ın ilk olarak iki yıl önce orta segment pazarına sunduğu 4 inçlik iPhone SE'nin yeni modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Geçtiğimiz yılı boş geçen SE serisinin yeni modelinin bu yılın Mayıs veya Haziran ayında kullanıcılara sunulacağı iddia ediliyor. Kablosuz şarj destekli olacak iPhone SE 2, 'çentikli ekran' tasarımıyla gelebilir.

Digitimes analisti Luke Lin tarafından sızdırılan cihaz, yine orta segmentte yer alacak ve diğer iPhone modellerine göre daha ucuz olacak. Ayrıca 3D Touch teknolojine destek sağlamayacağı söylenen SE 2'nin Mayıs ayında tanıtılmasıyla beraber 2018'in ikinci çeyreğinde üretimine başlanabileceği öngörülüyor.

Araştırmayı yapan Luke Lin ise cihaz hakkında şunları ifade etti: "Apple'dan 3D algılama özelliğine sahip olmayan ve ilk SE modeline benzer bir iPhone gelecek. Diğer iPhone'lara oranla ucuz olacak SE 2, Mayıs veya Haziran'da tanıtılmasıyla beraber yılın sonlarına doğru raflardaki yerini alacak."

A10 Fusion yonga setinden gücünü alacağı söylenen iPhone SE 2'nin 2GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Arkada ve önde tek kamerayla gelecek cihazın 32GB / 128 GB depolama alanıyla kullanıcıları karşılaması bekleniyor. SE 2'nin dışında Apple'ın 5,8 inç, 6,1 inç ve 6,5 inç ekranlı üç farklı model üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.