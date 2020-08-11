Akıllı Telefonunuzu Kablosuz Şarj Etmeden Önce Bir Daha Düşünün!

Son zamanlarda hızlı bir gelişim ivmesi yakalayan kablosuz şarj sektöründe işlerin iyiye gittiği söylenebilir. Artık pek çok kullanıcı kablosuz şarj çözümlerini benimsemeye başladı ve bununla paralel olarak kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonların sayısı artış gösterdi. Peki kablosuz şarj cebinizin düşmanı olabilir mi?

Kablosuz Şarj Yüzde 47 Daha Pahalıya Geliyor!

iFixit ortaklığı ile yapılan yeni bir araştırmada kablosuz şarjın güç tüketimi ile kablolu şarjın güç tüketimi kıyaslandı. Aynı cihaz üzerinde gerçekleşen testlerde bataryanın tamamen boş iken tamamen dolu hale gelmesi için gereken güç tüketimi gözlemlendi.

Sonuçlar çarpıcı, çünkü aradaki fark devasa.

Akıllı telefonu tamamen ölü durumdan yüzde 100'e kadar yükseltmek bir kablo ile 14,26 Wh güç tüketimine yol açtı. Öte taraftan bunu kablosuz şarj ile yapmak 21,01 Wh olarak hesaplandı. Bu, bir kabloyu takmamanın rahatlığı için yüzde 47 daha fazla enerji tüketilmesi anlamına gelir.

Tabii bu kıyaslamada her iki yöntemin de doğru bir şekilde uygulandığını hatırlatalım. Bir kablosuz şarj işlemi sırasında gerçekleşen güç tüketimi cihazın nasıl yerleştirildiğine ve hizalandırıldığına göre değişiklik gösterir. Yani eğer bobinleri hizalamak konusunda pek dikkatli birisi değilseniz yüzde 47'lik bu fark, aslında çok daha yüksek olabilir.

Öte taraftan kablosuz şarj cihazları da genellikle hiçbir şey yapılmadığı anda dahi enerji tüketir. Bu noktada telefonunuz, şarj cihazının üstünde durmasa bile saatte 0,25 watt kullanım olacaktır.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Gündelik yaşantınızda kablosuz şarj kullanıyor musunuz ve bu araştırma kablosuz şarj kullanımınızı etkileyecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.