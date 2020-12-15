Kaç Milyon HES Kodu Oluşturulduğu Açıklandı: Son Veriler Paylaşıldı

Koronavirüs salgının başlaması ile birlikte HES kodları hayatımıza giriş yaptı ve maskeler ile birlikte hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Türkiye'de kaç milyon HES kodu oluşturulduğu ile alakalı resmi veriler paylaşıldı. Şu ana kadar kaç milyon HES kodu oluşturuldu? İşte rakamlar.

Kaç Milyon HES Kodu Oluşturuldu?

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Uygulaması resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ana kadar 92 milyon HES kodu oluşturulduğu ve oluşturulan HES kodlarının 1.3 milyar kez sorgulandığı bilgisi paylaşıldı.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden toplamda 160 bin ihbar yapıldığı da yine paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Artık neredeyse her yere HES kodları ile giriş yaptığımız bu günlerde koronavirüs salgınından korunmak için dışarıya zorunlu olmadıkça çıkmamamız gerekiyor.

Pandemiyle mücadelemiz sürüyor. Oluşturulan 92 milyon HES Kodu, 1.3 milyar kez sorgulandı.#HESKodu #hayatevesığar pic.twitter.com/32EQ2qm01c — Hayat Eve Sığar (@_hayatevesigar) December 13, 2020

HES Kodu Nasıl Alınır?

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden kişiye özel tekil kodlar şeklinde edinilebiliyor. Mobil uygulamada HES Kodu İşlemleri bölümünden HES Kodu Oluştur seçeneğini kullanarak edinebileceğiniz kodları, SMS yoluyla da alabilmeniz mümkün.

HES kodunu SMS olarak almak için HES yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini (gün sayısı) yazarak 2023’e göndermeniz gerekiyor. Bu adımdan sonra size özel olarak üretilen HES kodunuzu alabiliyorsunuz.

Hayat Eve Sığar İndir

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.