Kaçak Elektrikle Bitcoin Madenciliği Yapanlar Yakayı Ele Verdi

Polis ekipleri, Edirne’de ilginç bir operasyon gerçekleştirdi. Kaçak elektrik kullanıldığı ve Bitcoin madenciliği yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonla evde arama yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararı sonrasında operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Keşan KOM Grup Amirliği ekipleri, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kavaklı köyündeki bir evde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, evin üst katında Bitcoin üretmek için bir düzenek kurulduğu tespit edildi. Söz konusu düzenekte, dışarıda bulunan trafodan kaçak olarak kablo çekildiği ve bu kablonun bir laptop’a bağlandığı belirlendi.

Bitcoin madenciliği yapmakta kullanılan düzeneğe el koyan ve araştırmalarına devam eden polis ekipleri, düzeneğin ev sahibinin akrabası olan O.B. tarafından kurulduğu ve zanlının Bandırma'da olduğu bilgisine ulaştı.

O.B. isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan tahkikata başlanırken, ev sahibi hakkında da kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle gerekli yasal işlemler başlatıldı.