Kaçak Telefon Düzenlemesi Meclisten Geçti: 1 Yıl Sinyal Vermeyen Telefonlar Bloke Edilecek!

Türkiye'de artan enflasyon ve döviz kuru sebebiyle birçok kullanıcı, tüketici elektroniği noktasında yurt dışından getirilen cihazlara yönelmişti. Yurt dışından getirilen kaçak telefonlar, en fazla satın alınan ürünler arasındaydı. Ancak bu durum yakın zamanda gelen düzenlemeyle birlikte değişebilir.

Kaçak telefon satışının artmasıyla birlikte klon IMEI sorununun çözülmesi adına TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yeni kural resmen yürürlüğe girdi.

1 Yıl Sinyal Alınamayan Cep Telefonlarının IMEI'si Silinecek

Kaçak telefonlara karşı geliştirilen mücadele kapsamında bir telefonun IMEI havuzunda yer almaya devam edebilmesi için belirlenen 7 yıl sinyalsiz kullanma süresi, 1 yıla düşürüldü. Bu durumda 1 yıl boyunca sinyal alınamayan telefonların IMEI kodları havuzdan kaldırılacak.

Türkiye'de yaşanan klon IMEI sorununa karşı alınan bu kararın kaçak telefon sorununu kökten çözebileceği düşünülüyor. MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 3,5 milyon klon telefon bulunuyor. Bu rakam, yaklaşık olarak akıllı telefon pazarınının %35'ine tekabül ediyor.

Yeni düzenlemeler hakkında BloombergHT'ye konuşan Mustafa Kemal Turnacı, "Bu durumu sıkça gündeme getirmiştik. En son bakanlık nezdinde de taleplerimizi ilettik. IMEI sinyal süresinin 7 yıldan 1 yıla indirilmesi Türkiye’deki klonlama sorununu ortadan kaldıracak. Bu uygulamayla klonlama yapmak isteyenler, bu işleme başvuramayacak veya klonlasalar bile sürekli sinyal kesintisi yaşayacaklar." yorumunda bulundu.