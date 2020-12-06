Ertelemeye Çalışıldığında Kaçan Çalar Saat Geliştirildi!

Son birkaç yıl içerisinde teknolojinin büyük bir ilerleme kaydetmesine rağmen bazı şeyler hiç değişmedi. Yıllardan beri hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası olarak kalmayı başaran çalar saat de bunlardan biri. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğrencisi tarafından geliştirilen bu saat ise özellikle sabahları yataktan ayrılamayan, alarmı erteleyen kişiler için birebir görünüyor.

Bu Çalar Saat, İnsanlara Yataktan Ayrılana Kadar Rahat Vermiyor!

Teknolojinin son birkaç yıl içinde ne kadar büyük bir değişim gördüğüne hemen hemen her insan şahit oldu fakat bazı şeyler var ki teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onlar hep olduğu gibi kaldı. Bununla birlikte uykusu ağır olan, sabahları kalkmakta güçlük çeken, alarmı sürekli erteleyen kişiler için geleneksel bir alarm hiç yeterli olmuyor. Kendi uykusunun da oldukça ağır olduğunu dile getiren MIT öğrencisi Gauri Nanda ise yılların sorununu çözmek için harekete geçecek bir saat geliştirdi.

Clocky olarak isimlendirilen bu sevimli ama sinir bozucu tekerlekli saatin tek amacı, insanları derin uykularından uyandırmak ve yataktan kalkmalarına yardımcı olmak. Alarm çalmaya başladığında saat bu nedenle yatakta uyumaya devam eden kişinin alarmı ertelemeye çalışmasıyla birlikte harekete geçiyor. Alarmın sonlandırılması için yapılabilecek yalnızca tek bir şey var: Uykulu kişinin yataktan ayrılıp saati yakalaması ve alarmı kapatmak için butona basması gerekiyor.

Nanda, insanların alarmı erteleme gibi bir şansa sahip olduğunu da belirtti fakat kişi saati yakalayıp erteleme butonuna bastığında zaten derin uykusundan ayrılmış olacağı için buna gerek kalmayacaktır.

Kaçan Çalar Saat Clocky’nin Hikayesi

Clocky’nin hikayesi, Nanda’nın Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) öğrenci olduğu 2005’e dayanıyor. Uykusu çok derindi ve bu nedenle derslere her zaman geç kalıyordu. Geleneksel çalar saatlerin kendisini kaldırmak için yeterli gelmediğini anlamaya başlayan Nanda, saatin temellerinde küçük değişiklikler yapmaya başladı.

Clocky, bu olayın ardından popüler bir teknoloji sitesinde yayımlandı ve o zamandan beri insanlar Clocky ve onun hikayesini sevmeye devam ediyorlar. Ayrıca bu saat ve hikayesi, Harvard İşletme Okulu’nda inceleme konusu oldu.

Peki, siz bu saat hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.