Kaçırılmayacak Alien: Blackout ve Alien: Isolation Fırsatı!

Hafta sonunda Dünya Alien Günü kutlamaları vardı. SEGA ve Creative Assembly de bu özel güne destek vermek için Alien hayranlarını sevindiren iki güzel fırsat ile karşımıza çıktı. Alien: Isolation sudan ucuz diyebileceğimiz bir fiyata satıştayken, Alien: Blackout da ücretsiz indirilebiliyor.

2018 yılında serinin Alien: Covenant ile geri dönmesi neticesinde birçok marka ortağı buna bağlı olarak her sene bir kutlama yapmaya karar vermişlerdi. Bu yıl da bir yenisi kutlandı.

Alien: Blackout ve Alien: Isolation için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

PC kullanıcısı olup da henüz Alien: Isolation oyununa sahip değilseniz, hemen Steam mağazasına koşun. Çünkü, Alien Day kapsamında kırk sekiz saatlik süre zarfında oyunda % 95 oranında bir indirimle 2.95 TL gibi 'sudan ucuz' diyebileceğimiz bir fiyata satılıyor. Alien: Isolation Collection ise % 75 oranında bir indirimle 20.75 TL'ye düşmüş durumda.

Alien: Isolation konusu

1979 yılındaki Alien filmindeki olayların on beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyordu. Filmin ana karakteri olan Ellen Ripley'in kızı olan Amanda Ripley'yi yönettiğimiz Alien: Isolation oyununda ana karakterimiz Amanda, annesinin ortadan kayboluşu üzerine bir araştırma yapıyordu. Bu araştırması ise bizleri, gizliliğin büyük önem arz ettiği ve sadece tek bir yaratık ile başa çıkmak zorunda olduğumuz korku dolu bir hayatta kalma mücadelesinin içine sokuyordu.

Diğer yandan, Alien: Blackout ise Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Alien: Blackout konusu

Yaratıklar tarafından istila edilmiş olan Weyland-Yutani uzay istasyonuna geri döneceğimiz Alien: Blackout oyununun konusuna göre, yine Amanda Ripley ve beraberindeki mürettebatın başından geçenler anlatılacak. Bizleri birbirinden zorlu yedi bölümlük bir senaryo bekliyor ve bu yedi bölüm boyunca, uzay istasyonunun holografik haritasını, güvenlik kameralarını ve Motion Tracker cihazını çalıştırmaya yetecek sınırlı güç kaynağını kullanarak mürettebatımızla birlikte hayatta kalmaya çalışacağız. Bununla birlikte, bir takım zorlu seçimler yapmak zorunda da kalacağız. Ya Weyland-Yutani uzay istasyonunun hasarlı kontrol mekanizmasına güvenecek ya da Xenomorph ile ölümcül karşılaşmalardan kaçınmak için mürettebattakilerin yaşamlarını riske atmak durumunda kalacağız. Tercihimiz ne olursa olsun, sonucu anında senaryoya etki edecek.