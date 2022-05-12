Disney Plus'ın İlk Türk Dizisi Kaçış'tan Yeni Fragman ve Poster Yayınlandı

14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus'ın açılışıyla beraber seyirciyle buluşturacağı ilk Türk orijinal dizisi Kaçış'ın yeni fragmanı ve posteri yayınlandı.

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği, hikâyesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Disney Plus'ın merakla beklenen orijinal dizisi Kaçış'ın ikinci fragmanı ve posteri yayınlandı. Diziden etkileyici sahnelerin yer aldığı yeni fragmanda, Kaçış'ın yayın tarihinin 14 Haziran olduğu da açıklanmış oldu. Ortadoğu'da yaşanan insan hikâyelerine farklı bir bakış açısı sunan dizinin tanıtımına "Ne kadar insan, o kadar hikâyedir." sözü damga vuruyor. Seyirciyle buluşan poster ise Engin Akyürek'in canlandıracağı karaktere dair merak uyandırıyor.

Kaçış Dizisinin İkinci Fragmanı ve Posteri

Kalplere dokunacak hikâyesi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri derinden etkileyecek dizide Engin Akyürek'e İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.

Kaçış; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikâyeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan Kaçış, platformun açılışıyla beraber 14 Haziran’da Disney Plus'ta yayınlanacak.