Bilim İçin Ayrılan Kadavrayı 500 Dolarlık Biletle Sergilediler

ABD'li bir bilim şirketi kadavrayı 500 dolara sergiledi. Louisianalı dul bir kadın, ölen kocasının vücudunu bilimsel araştırmalara bağışladıktan sonra canlı yayında parçalara ayrıldığı ve izleyicilere ödeme yaptığı haberiyle dehşete düştü.

The Advocate'e göre Elsie Saunders, vücudunun tıp biliminin ilerlemesine yardımcı olmak için bağışlanmasını isteyen merhum kocası David Saunders'ın dileklerini yerine getirmişti.

İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşı gazisi David Saunders, 24 Ağustos'ta 98 ​​yaşında COVID-19'dan öldü. Elsie Saunders, vücudunu bağışlamanın son vatanseverlik eylemi olduğunu söyledi.

David Saunders'ın cesedi, bir araştırma tesisine teslim edilmek yerine, DeathScience.org'un bir "Tuhaflıklar ve Meraklar Fuarı" düzenlediği Portland, Oregon'daki bir Marriott Oteli balo salonunda sona erdi.

17 Ekim'deki etkinlikte halk, David Saunders'ın cesedinin dikkatli bir şekilde parçalanmasını izlemek için sabah 9'dan akşam 4'e sırada bekledi. Bu gösteri için biletler kişi başı 500 dolardan satıldı.

Avukat, etkinliğin çevrim içi açıklamasının şöyle olduğunu kaydetti: "Dış vücut muayenesinden beyin dahil hayati organların çıkarılmasına kadar, insan vücudunun nasıl bir hikaye anlatabileceğine dair yeni bakış açıları bulacağız… Katılımcılar kadavraya yakından ve kişisel bir bakış atmak için çeşitli fırsatlara sahip olacak."

Kadavrayı 500 dolara sergileyen şirket takip altında

Elsie Saunders olayı öğrendikten sonra verdiği demeçte, "Endişelendiğim kadarıyla, bu korkunç, etik değil ve bunu tarif edecek kelimelerim yok" dedi ve şöyle devam etti:

"Vücudunun bilim için kullanılacağını söyleyen tüm bu evraklara sahibiz, ancak ölümünün bu şekilde ticarileştirilmesi hakkında hiçbir şey söylemedik."

Elsie Saunders, başlangıçta cesedi Louisiana Eyalet Üniversitesi'ne bağışlamaya çalıştığını açıkladı. Ancak LSU, COVID teşhisi nedeniyle bağışı reddetti. Daha sonra Las Vegas'taki Med Ed Labs adlı özel bir şirketle bağlantı kurdu ve cerrahi eğitim ve öğretim sağlamak için kurulduğunu öğrendi.

Med Ed Labs daha sonra cesedi Death Science'a sattı. Med Ed Labs yöneticisi Obteen Nassiri, vücudun nasıl kullanılacağı konusunda dürüst olmadıklarını itiraf etti.

Elsie Saunders şimdi David Saunders'ın kalıntılarının iade edilmesini umuyor. David Saunders'ın cesedini Med Ed Labs'a vermeden önce hazırlayan Louisiana merkezli Church Funeral Services and Crematory şirketi, Elsie Saunders'a kocasının kalıntılarını bulacağını, ücretsiz olarak yakacağını ve iade edeceğini söyledi.