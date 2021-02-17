Kademeli Normalleşme Başlıyor: Cumhurbaşkanı Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında millete sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasaklar hakkında önemli açıklama yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen bazı yasaklar esnetiliyor.

Kademeli Normalleşme Açıklaması Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Normalleşme adımları atıyoruz yüz yüze eğitim müjdesini paylaşmıştık.

Aşı çalışmaları hızla sürüyor 5,5 milyonun üzerinde aşılama yapıldı.

İllere göre dört gruba ayırarak mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük orta yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız normalleşme takvimine de buna göre yürüteceğiz.

Özellikle salgın sebebiyle işini ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.