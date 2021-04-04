KADES İndirme Sayısı Rekora Ulaştı!

KADES indirme sayısı belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Destek Uygulaması, Google Play Store isimli Android uygulama mağazasında en fazla indirilen üçüncü uygulama oldu.

KADES İndirme Sayısı Paylaşıldı

EGM tarafından hazırlanan Kadın Destek Uygulaması (KADES), ilk olarak 16 Maysı 2018 tarihinde yayımlandı. Kadınların acil durumlarda tek dokunuş ile güvenlik güçlerinden yardım isteyebilmesi için geliştirilen uygulamanın kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Öyle ki açıklanan indirme sayısı da bunu doğrular nitelikte.

Uygulamanın bu zamana kadar toplamda ne kadar indirildiği, kullanıcıların toplamda kaç kez ihbarda bulunduğu ve ihbarların kaç tanesine müdahale edildiği belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Kadın Destek Uygulaması, Google Play Store isimli Android uygulama mağazasında en çok indirilen uygulamalar arasında üçüncü sırada yükseldi.

KADES, bu zamana kadar toplamda 1 milyon 941 bin 315 kez indirildi. Kullanıcılar, uygulama üzerinden 106 bin 176 ihbar gerçekleştirdi. 54 bin 922 asıllı ihbara ise güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.

KADES Nedir, Nasıl İndirilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES, son zamanlarda önemli ölçüde artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek için geliştirildi. Şiddete maruz kalan kadınlar, uygulamada yer alan "Yardım İste" butonuna dokunarak ihbar yapabiliyor. Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa süre içerisinde harekete geçiyor.

KADES isimli uygulama, Android ve iOS platformlarında yer alıyor. Söz konusu uygulamayı indirmek için aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayabilirsiniz. Bu işlemin ardından açılan sayfa üzerinden tekrar "İndir" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu aşamayı da gerçekleştirdiğiniz takdirde Kadın Destek Uygulaması, akıllı telefonunuza indirilecektir.

Uygulama üzerinden isim soyisim, doğum yılı, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Bu aşamayı tamamladıktan sonra akıllı telefonunuza bir doğrulama kodu gönderilecek. Kodu uygulamaya girerek giriş yapabilirsiniz.

Uygulamada kesinlikle konum bilgisinin aktif olması gerekiyor. Ekranda yer alan "Yardım" butonuna dokunduğunuzda güvenlik güçleri tarafından yerinizin tespit edilebilmesi için konum bilgisi çok kritik bir öneme sahiptir. Herhangi bir ihbar durumunda kullanıcının konumuna en yakın bölgede bulunan polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor.