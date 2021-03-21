Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES uygulaması sayesinde kurtarıldı. Kızın eski sevgilisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Burnu kırılan ve yüzünde yaralar meydana gelen genç kız ise tedavi altına alındı. Kütahya'da gerçekleşen olaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

KADES Uygulaması Hayat Kurtardı

Kütahya'da Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarında E.Ü. isimli 19 yaşındaki bir kız, Ö.K. isimli 20 yaşındaki eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirildi. NTV'deki habere göre E.Ü., kaçırıldığı esnada Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. Genç kız tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kişinin konumunu tespit etti.

Polis ekipleri dur ihtarında bulundu ancak ehliyete sahip olmayan Ö.K., aracı sürmeye devam etti. Ö.K., kaçarken bir tanesi polis otomobili olmak üzere üç farklı araca çarparak hasar verdi. Şüpheli tarafından kullanılan otomobil, yaklaşık 12 kilometre süren kovalamacanın ardından Osmangazi Mahallesi’nde yer alan bir halı saha yakınında durduruldu.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.K., aracının durdurulmasının ardından yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen Ö.K. gözaltına alındı. Aktarılan bilgilere göre soruşturma devam ediyor.

Eski sevgilisi tarafından darbedilen genç kızın burnu kırıldı ve yüzünde bazı yaralar meydana geldi. Genç kız, ambulans aracılığıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

KADES Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES, son zamanlarda önemli ölçüde artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek için geliştirildi. Şiddete maruz kalan kadınlar, uygulamada yer alan "Yardım İste" butonuna dokunarak ihbar yapabiliyor. Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa süre içerisinde harekete geçiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: