KADES Uygulaması Sayesinde Kadına Şiddet Önlenecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Mayıs 2018 yılında yayına aldığı KADES uygulaması sayesinde kadına şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali olan kadınlar saniyeler içerisinde olay yerinde polis ekiplerini çağırabilmekte.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES uygulamasını cihazınıza indirdikten sonra TC kimlik numaranızı, cep telefonu numaranızı, adınızı ve soyadınızı sisteme kaydetmeniz gerekmekte. Cihazınıza gelen SMS doğrulamasından sonra sisteme kayıt işlemi tamamlanmakta.

Uygulamanın tam ortasında bulunan butona basıldığında olay yerine en yakın polis veya jandarma ekibine ihbar iletilmekte. Polis veya Jandarma ekipleri ihabarı aldıktan hemen sonra dakikalar içerisinde bulunduğunuz alana gelmekte.

Emniyet Teşkilatı olarak kadına karşı şiddetle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir.



Kadına karşı şiddete dur diyebilmek için “KADES” uygulamamızı hepbirlikte duyuralım. pic.twitter.com/vYROlUFnlU — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 23, 2019

KADES uygulamasının haberimizin hemen altında bulunan bağlantı üzerinden indirebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, uygulamayı kullananların sayısı 70 bin iken, Emine Bulut cinayetinden sonra 182 bine çıktı. Umarız ki hiç kimsenin bu uygulamayı kullanmaya ihtiyacı olmaz.

(Uygulamayı lütfen gereksiz yere kullanmayın. Butona bastığınız anda olay yerine ekip sevk edilmekte.)