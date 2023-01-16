Kadıköy'de Kaldırımı İşgal Eden Elektrikli Scooterlar Kaldırılıyor

İstanbul trafiğinin günden güne keşmekeş haline gelmesi sebebiylebirçok yaya, toplu ulaşımlar yerine elektrikli scooterları tercih ediyor. Özellikle Kadıköy gibi kalabalığın yoğun olduğu ilçelerde elektrikli scooter kiralama şirketleri de hizmet veriyor. Fakat bazı ilçe sakinleri, elektrikli scootlerların kaldırımlara park edilmesinden oldukça rahatsız.

Sorun hakkında çalışma yürüttüklerini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Kaldırımı işgal eden tüm scooterları bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak." dedi.

Motosikletler de Kaldırılacak!

Yaya ulaşımının trafikte öncelikli olduğunu belirten Odabaşı, kaldırımların araçlardan tamamen temizleneceğini vadetti.

"Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Kaldırımı işgal eden tüm scooterları bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak. Depoya kaldıracağız sahibi gelip müracaat edecek, mevzuat gereği cezasını kesip neyi toplamışsak onu vereceğiz. Kabahatler Kanunu’na göre ceza keseceğiz” -Kadıköy Belediye Başkanı Şeril Dara Odabaşı

Öte yandan yalnızca elektrikli scooterların değil, motokurye kaynaklı sorunun da çözüleceği açıklandı. Buna göre kaldırımlara park eden motosikletler de kaldırılacak. Kadıköy yayalarının seyir güvenliğine oldukça önem veren Odabaşı; reklam panoları, masa ve sandalyelerin de kaldırılacağını belirtti.