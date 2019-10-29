Kadın Çalışanların Rüzgar Enerjisi Sektörüne Olan İlgisi Artıyor

Fosil yakıtların çevreye olan zararını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de bütün dünya daha temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye çalışıyor. Rüzgar enerjisi de temiz enerji kaynakları arasında öne çıkanlardan bir tanesi. Almanya merkezli bir şirket olan Nordex ise rüzgar enerjisi alanında kadın çalışanlarla yaptığı iş birliği konusunda ilgi çekiyor.

İzmir’de bulunan Nordex Enerji AŞ, Yenilenebilir ve Enerji Sektöründeki Türk Kadınları Grubu (TWRE) üyesi kadınlara rüzgar eğitimi verdi. Nordex Teknik Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen ve üç gün süren eğitimlere enerji sistemleri, fizik, endüstri, makine ve mekatronik mühendisliği bölümlerinde hali hazırda okuyan öğrenciler ile yeni mezun olan gençler katıldı.

Nordex Enerji AŞ Eğitim Koordinatörü Oya Torum’un açıklamalarına göre, Türkiye’de ilk kez bu tarz bir eğitim düzenlendi. Torum, rüzgar enerjisi alanında çalışan kalifiye eleman sayısını arttırmak için başka eğitimler de planladıklarını ifade etti.

Rüzgar enerjisi sektöründe mavi yakalı çalışan kadınların sayısının az olduğuna dikkat çeken Torum, Nordex şirketinde mavi yakalı kadın çalışanları olmadığını ve iş başvurularında kadın adaylar görmek istediklerini belirtti. Torum, açıklamalarına şu şekilde devam etti: