Kadın Komedyen Şovu İçin Seks Robotunu Getirdi

Whitney Cummings, Netflix'te yayınlanacak olan stand up şovu için ilginç bir karara imza attı. Amerika'daki en sevilen komedyenlerden birisi olan bu kadın, artık cinsel şakalardan bıktığını ve bunu çok daha farklı bir şekilde dile getirmesi gerektiğini ifade etti. İşte bu İlginç haberimizin detayları.

Daha önceden sahneye çok farklı ekipmanlarla çıkan komedyenler mutlaka görmüşsünüzdür. Ancak bu seferki hiçbirisine benzemiyor. Komedyenler genellikle cinsel içerikli şakalar yapmayı severler ve bunu sürekli tekrarlarlar. Bu kadın ise, tekrara düşmemek için kendi seks robotunu yaptı.

Kadın şovmenin seks robotu kendisine aşırı benzedi

Bu komedyen hayatlarının neredeyse her anında robotların yer aldığını ve artık buna alışmaları gerektiğini söyleyerek sözlerine başladı. Daha sonra da eğer bir plastiğin kendilerinin yerini almasından korkuyorsa, bir anlamlarının olmadığını da ifade etti.

Konuşmasın ilerleyen bölümlerinde aslında seks robotunun kendisi olduğunu söylemesiyle seyircileri oldukça güldürdü. Netflix için yayınlanan bu şov, gerçekten de bugüne kadar yapılmış en farklı şovlardan birisiydi.

Amerikalı komedyenin bu şovunu birçok yerde tekrarlaması bekleniyor. Peki sizce bu fikir gerçekten de şov için pozitif bir etki yaratabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.