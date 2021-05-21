Kadın Oyuncuların %59'u Oyunlarda Cinsiyetini Gizliyor

Kadın oyuncuların %59'u, teknoloji şirketi Lenovo tarafından yapılan bir araştırmaya göre çevrim içi (online) olarak oynanan video oyunlarında diğer oyuncular tarafından rahatsız edilmemek için cinsiyetini gizliyor. Şirket, kadınların video oyunları ile olan bağlantısına mercek tuttuğu araştırmada kadınların ağırlıklı olarak oynadığı video oyunlarına da yer verdi.

Kadın Oyuncular Neden Cinsiyetini Gizliyor?

Teknoloji şirketi Lenovo, kadın oyuncuların deneyimlerine ilişkin bir anket gerçekleştirdi. Ankette kadınların neden çok oyunculu video oyunlarında cinsiyetini gizlediğine ışık tutuldu. Kadınların %59'ununn cinsiyetlerini açıklamaktan kaçındığının öğrenildiği ankette bunun altında yatan sebep de ortaya çıktı.

Araştırma, kadın oyuncuların niçin video oyunlarında cinsiyetini gizlediğini açıklığa kavuşturdu. Kadınların %77'si video oyunlarını oynarken kendilerine karşı istenmeyen davranışlar sergilendiğini ve kendilerini rahatsız eden kişilerle uğraşmak zorunda olduğunu belirtirken %65'i cinsiyetleri yüzünden kendilerine yöneltilen küçümseyici ifadelere maruz kaldığını, %70'i ise kendilerine cinsiyetleri ileri sürülerek video oyunu oynamalarının uygun olmadığının söylendiğini ifade etti. Katılımcıların %50'si diğer oyuncuların kendilerine patronluk taslama gibi bir amacın peşinde olduğunu söyledi.

Katılımcıların %44'ü, sözlü taciz gibi rahatsız edici durumlarla uğraşmak zorunda olduğunu belirtirken %71'i bu tür sorunların çözüme kavuşturulması için şirketlerin daha çeşitli video oyunu reklamları yapması gibi destek sunması gerektiğini belirtti.

Lenovo'nun çalışmasında ayrıca kadınların %88'inin Co-Op oyunlar, %66'sının atış oyunları oynamaktan hoşlandığı ortaya çıktı. Bu istatistikler, kadınların erkeklerin oynadığı oyunlar ile aynı oyunları oynadığını gösteriyor ve kadınların video oyunu oynamaktan çok zevk almadıklarını belirtmek gerekiyor. Örneğin Twitch gibi canlı yayın platformlarında yer alan kadın yayıncılar zaman zaman diğer oyuncuların taciz ve zorbalık gibi eylemleri ile karşı karşıya kalabiliyor.

Lenovo tarafından yapılan çalışmanın sonuçları iç açıcı olmasa da kadınların video oyunlarında maruz kaldığı soruna sık sık değinmek, bu tür sorunları ortadan kaldırmak için mutlaka atılması gereken adımların başında geliyor. Cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak için kadınların her alanda eşit olması gerekiyor ve video oyunları bir istisna değil.

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