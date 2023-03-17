Kadınlar ve Erkekler Farklı iPhone Modelleri Tercih Ediyor!

Kullanıcıların telefon tercihi, günümüzde yalnızca donanım veya işlevsellik ile alakalı değil. Özellikle farklı cinsiyet, eğitim ve kültür seviyesinden insanların farklı telefonları tasarımsal farklılıklar nedeniyle tercih ettiğine rastlanabiliyor. CIRP tarafından yapılan araştırma, kadınlar ve erkeklerin, iPhone modeli tercihleri konusunda farklı fikirleri olduğunu ortaya çıkardı.

Özellikle en son satışa çıkan iPhone 14 modellerini kapsayan araştırmada, erkeklerin Pro ve Pro Max modellerine daha fazla ilgi duyduğu belirlendi.

Kadınlar Standart Modelleri Tercih Ediyor

Söz konusu iPhone olduğunda yıllardır benzer bir tasarımın korunuyor olması sebebiyle, kullanıcıların ufak farklar arasındaki tercihleri çok daha net bir şekilde tespit edilebiliyor.

Araştırmayı yapan CIRP, verilerin herhangi bir şekilde teknoloji rahatlığı, kişisel alışkanlıklar veya el boyutu farklılıkları gibi konulara işaret etmediğini açıklasa da verilerin yorumlanmasını okuyucuya bırakıyor.

CIRP'nin hazırladığı araştırmaya göre erkekler ve kadınlar arasında son model iPhone tercihleri aşağıdaki gibi şekilleniyor: