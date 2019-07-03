Kadınlara Yönelik Profesyonel İş Ağı Platformu Girlboss Yayınlandı

Kadınlara çok daha iyi bir profesyonel iş ağı platformu sağlamak amacıyla yola çıkan Girlboss, bugün itibarıyla kullanıma sunuldu.

Dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan LinkedIn’in erkek egemen bir platform olduğunu anlamak pek de zor olmasa gerek. Nitekim araştırmalar da bunu destekliyor.

2017 yılında, ABD'deki 141 milyondan fazla LinkedIn profili analiz edilerek yapılan bir araştırma, kadınların kendilerini ve başarılarını erkeklere kıyasla çok daha az tanıttığını ortaya koymuştu.

Girlboss CEO'su ve Kurucusu Sophia Amoruso, kadınlara daha iyi bir profesyonel iş platformu sağlamak amacıyla geliştirdikleri Girlboss uygulamasını tanıttı.

“Kadınlar için LinkedIn” mottosuyla yola çıkan platform, kadın girişimcilerin, influencer’ların veya serbest çalışanların, endüstri liderleriyle doğrudan bağlantı kurmalarına imkan sağlıyor.

LinkedIn’deki geleneksel özgeçmiş modelinin antika olduğunu ve bugünün nesline hizmet etmediğini söyleyen Amoruso, Girlboss platformunda kişiliklerin, fikirlerin ve yaratıcı ruhun ön planda olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, Girlboss gibi kadın odaklı projelerin cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yardımcı veya incitici olup olmadığı uzun zamandır tartışılıyor. Buna bir başka örnek olarak da, teknoloji endüstrisindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için başlatılan kadın merkezli projeler gösterilebilir.

Bu gibi çabalar, kadınların karşılaştığı zorluklara odaklanarak daha güvenli bir alan yaratmaya odaklanıyor; ancak bazı insanlar, bu yaklaşımın cinsiyetler arasında daha büyük bir boşluk yarattığını ve erkekleri görmezden geldiğini düşünüyor.

Girlboss, erkekleri de içeren “herkese açık” bir platform olduğunu söylüyor. Fakat ismi ve kadın merkezli yaklaşımı sebebiyle, erkeklerin söz konusu platformun bir parçası olması pek de olası görünmüyor.

Girlboss ayrıca yakında profesyonel ağ sitesi için bir mobil uygulama başlatmayı da planlıyor. Söz konusu web sitesini buradan inceleyebilirsiniz.