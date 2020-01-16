Kadınlara Yönelik Tasarlanan HUAWEI Watch GT 2 42 mm, Türkiye'de Satışta

Kadınlara yönelik tasarlanan en iyi akıllı saatlerden HUAWEI Watch GT 2 42mm, Türkiye’de satışa sunuldu. Gümüş ve roze altın kaplama kadran seçenekleriyle kadınların asla çıkartmak isteyemeceği şık bir hayat asistanı oluyor.

HUAWEI Watch GT 2 42mm Özellikleri

Huawei’nin üç boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyan HUAWEI Watch GT 2 42mm, Elegant ve Classic olmak üzere birbirinden farklı iki modeliyle kadınların beğenisine sunuldu. Şık bir akıllı saat olmanın da ötesinde kullanıcısına daha sağlıklı bir yaşam tarzının da yollarını açan saat, tüm standart saat kayışları ile uyumlu. Kullanıcının tarzını ister günlük ister spor sırasında yansıtmaları için sınırsız seçenek sunuyor.

Huawei Watch GT 2 42mm, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz ve triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) olmak üzeree 15 spor modunu destekliyor ve bu 15 spor modu için yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor. Ayrıca kullanıcının sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Kullanıcının kalp atış hızını, dinlenme , performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek kalp değerlerini hatırlatıyor. TruRelax özelliği kalp atış hızının değişkenliği üzerinden stres seviyesini ölçüyor. Geliştirilmiş TrueSleep 2.0 özelliği uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek kişinin uyku kalitesini değerlendiriyor. Uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında kişinin kalp atış hızı spor modu dışında 100bpm’nin üzerine çıktığında veya 10 dakikadan uzun olarak 50bpm’nin altına indiğinde uyarıyor.

Huawei Watch GT 2 42mm serisi, klasik modda haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken 1 hafta boyunca dayanabiliyor.

HUAWEI Watch GT 2 42mm Fiyatı

Fiyatına gelecek olursak, Huawei Watch GT 2 42mm Classic modeli için belirlenen fiyat 1499 TL, Elegant modeli için belirlenen fiyat 1599 TL.