Kadınların Cepleri, Erkeklere Oranla Daha Küçük Yapılıyormuş

The Pudding tarafından yapılan bir araştırmaya göre kadın giysilerinin cepleri erkeklerin kıyafetlerine oranla bir hayli daha küçük yapılıyormuş. Bundan dolayı da pek çok kadının cebinde telefon taşımasının mümkün olmayacağı söyleniyor.

The Pudding'in yaptığı bu farklı araştırma sonucunda ilginç sonuçlar ortaya kondu. Özellikle kadın kot kıyafetlerinde yüzde 48'lik oranda daha küçük yapılan ceplerin aynı zamanda yüzde 6 oranında daha dar olduğu ifade edildi. Bu anlamda kadınların ceplerine bir iPhone X'un yalnızca yüzde 40'ını sığdırabileceği belirtildi.

Samsung Galaxy ve Google Pixel modellerini ise hiçbir şekilde sığdıramayacağı dile getirilen kadınların çantaya ihtiyaç duymalarındaki asıl nedenin belki de bu olabileceği düşünülüyor. Çünkü erkek kıyafetlerinin ceplerinde iPhone X'un tamamı sığabiliyorken diğer iki cihazın da yüzde 90 oranında sığdırılabildiği aktarıldı.

Ayrıca The Pudding, erkeklerin kıyafet ölçüleri daha büyük olduğu için ceplerinin de büyük olduğunu söyleyen pek çok kişiye karşı bu ihtimalin bulunabileceğini, ancak oranın bu kadar yüksek olmasının mantıklı olmadığını ifade etti. Aynı zamanda kadınların çanta kullandıkları için ceplerinin küçük olmasını umursamadıkları da belirtildi.