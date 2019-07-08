Kadınların Gördüğü Her Beş Rüyadan En Az Biri Erotik İçerikli

Almanya'nın Freiburg Üniversitesi ilginç bir cinsellik araştırmasına imza attı. Alman bilim insanları, yaşları 16 ila 92 arasında değişen 2 bin 907 kadın ve erkeğe rüyalarına ilişkin sorular sordu.

Kadınlar Daha Fazla Cinsel İçerikli Rüya Görüyor

Çalışma kadınların 50 yıl öncesine göre üç kat daha fazla cinsel içerikli rüya gördüğünü ortaya çıkardı. 16 ila 30 yaş arasındaki kadınların seks rüyası görürken geçirdiği zaman, aynı yaş aralığındaki erkeklerle hemen hemen eşit.

Psikologlara göre kadınlar muhtemelen erotik rüyalarını geçmiş kuşaklara göre daha çok hatırlıyorlar. Çünkü artık cinsel içerikli rüya gördüklerini söylemenin utanılacak bir şey olmadığını hissediyorlar.

Ayrıca araştırma sonuçlarına göre; genç kadınlar tarafından görülen her beş rüyadan en az birinin erotik içerikli olduğu da ortaya çıktı. Erotik rüyalar, cinsel motivasyon içeren; öpüşme, flört etme gibi aktiviteleri de kapsamakta.

Araştırmaya katılanların yüzde 83.3'ünün erotik rüya gördüğü ve ortalama olarak rüyaların yüzde 18.2'sinin cinsel içerikli olduğu ortaya çıktı. 16 - 30 yaş aralığı en çok erotik rüya görülen yaşlar olarak dikkat çekiyor. Cinsel içerikli rüya görme oranı erkeklerde yüzde 25.3 iken kadınlarda ise yüzde 22.1.

Sizler Almanya'da yapılan rüya araştırması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!