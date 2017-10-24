Kadınların Yalan Söylediğini Anlamanın Yöntemi Açıklandı

ABD'de yapılan bir araştırma, kadınların iletişim halinde kullandıkları kelimeleri inceleyerek erkeklere oranla daha kolay yalan söylediklerinin anlaşılabildiğini ortaya çıkardı. Arştırma özellikle yazılı mesajlar incelenerek gercekleştirildi.

New York Cornell Üniversitesi'nde araştırmacılar, içlerinden 351'i en az bir yalan barındıran 1.703 konuşmayı analiz etti. Yapılan bu çalışma, araştırmaya vücut dili dahil edilmeksizin değerlendirildiğinde, kadınların yalan söylediğinin erkeklere göre daha kolay anlaşıldığına işaret etti.

Araştırmaya göre, kadınlar yalan söylerken özellikle telefon ve mesaj uygulamaları aracılığıyla mesaj gönderirken normalden daha fazla kelime kullanıyorlar. Bunun yanı sıra 'biraz', 'belki' ve 'muhtemelen' gibi kesinlik ifade etmeyen kelimeleri erkeklere oranla daha çok sarf ediyorlar.

Sputnik News internet gazetesi sayfalarında yayınlanan araştırmaya göre, kadınlar ve erkekler, içerisinde yalan barındıran bir yazılı mesajda ortalama olarak 8.2 kelime kullanıyorlar. Oysa dürüst davrandıkları mesajlarında bu oran 7.4 kelimeye kadar düşebiliyor.

Öte yandan yapılan araştırma, kadınlar açısından daha net bir sonuca da işaret ediyor. Kadınların gönderdiği yalan barındıran yazılı bir mesajın ortalama 9.2 kelime içerdiğini de saptayan araştırmacılar, dürüst bir mesajın 8 kelimeyi geçmediğini ortaya çıkardılar.

Bu araştırma sonuçlarına dayanarak New York Cornell Üniversitesi araştırmacıları, bireylerin yalan söyleyip söylemediklerini anlamak için kadın ve erkekleri farklı değerlendirmek gerektiğinin altını çiziyorlar. Yapılan bu araştırma dil bilimi uzmanlarınca değerlendirildi.