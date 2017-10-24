  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Kadınların Yalan Söylediğini Anlamanın Yöntemi Açıklandı

Kadınların Yalan Söylediğini Anlamanın Yöntemi Açıklandı

Kadınlar ve yalan
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen İnternet
YORUM YAZ

ABD'de yapılan bir araştırma, kadınların iletişim halinde kullandıkları kelimeleri inceleyerek erkeklere oranla daha kolay yalan söylediklerinin anlaşılabildiğini ortaya çıkardı. Arştırma özellikle yazılı mesajlar incelenerek gercekleştirildi.

New York Cornell Üniversitesi'nde araştırmacılar, içlerinden 351'i en az bir yalan barındıran 1.703 konuşmayı analiz etti. Yapılan bu çalışma, araştırmaya vücut dili dahil edilmeksizin değerlendirildiğinde, kadınların yalan söylediğinin erkeklere göre daha kolay anlaşıldığına işaret etti.

Araştırmaya göre, kadınlar yalan söylerken özellikle telefon ve mesaj uygulamaları aracılığıyla mesaj gönderirken normalden daha fazla kelime kullanıyorlar. Bunun yanı sıra 'biraz', 'belki' ve 'muhtemelen' gibi kesinlik ifade etmeyen kelimeleri erkeklere oranla daha çok sarf ediyorlar.

Sputnik News internet gazetesi sayfalarında yayınlanan araştırmaya göre, kadınlar ve erkekler, içerisinde yalan barındıran bir yazılı mesajda ortalama olarak 8.2 kelime kullanıyorlar. Oysa dürüst davrandıkları mesajlarında bu oran 7.4 kelimeye kadar düşebiliyor.

Öte yandan yapılan araştırma, kadınlar açısından daha net bir sonuca da işaret ediyor. Kadınların gönderdiği yalan barındıran yazılı bir mesajın ortalama 9.2 kelime içerdiğini de saptayan araştırmacılar, dürüst bir mesajın 8 kelimeyi geçmediğini ortaya çıkardılar.

Bu araştırma sonuçlarına dayanarak New York Cornell Üniversitesi araştırmacıları, bireylerin yalan söyleyip söylemediklerini anlamak için kadın ve erkekleri farklı değerlendirmek gerektiğinin altını çiziyorlar. Yapılan bu araştırma dil bilimi uzmanlarınca değerlendirildi.

İş Adamları/Kadınları İçin En İyi 10 Android Uygulaması MOBİL İş Adamları/Kadınları İçin En İyi 10 Android Uygulaması

Bilim İnsanları İlginç Bir Araştırmaya Daha İmza Attı TEKNOLOJİ Bilim İnsanları İlginç Bir Araştırmaya Daha İmza Attı

Bilim İnsanları: Cinsel Etkileşim Bilinç Dışı Oluşur PROJE Bilim İnsanları: Cinsel Etkileşim Bilinç Dışı Oluşur

ETİKETLER: yalan kadın beyni araştırmaları bilimsel araştırma

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10'un Windows 7 işletim sistemleri için geliştirilen önizleme sürümü sürümü. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11 (Windows 7)
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11'in Windows 7 kullanıcıları için sunulan Yayın Önizleme Sürümü'dür. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 8 (XP) Internet Explorer 8 (XP)
Internet Explorer 8 (XP) Yeni özellikleri, geliştirilmiş güvenlik seçenekleri, hızlandırılmış yapısı ile keyifli bir web gezintisi sunmayı amaçlayan dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Internet Explorer'ın 8 sürümü tam karşınızda. ÜCRETSİZ
beIN CONNECT beIN CONNECT
beIN CONNECT beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) uygulaması ile en yeni Türkçe dublaj & altyazı filmler, yerli ve yabancı diziler, Lig TV maçları Android telefonunuzda. ÜCRETSİZ
Internet Turbo Internet Turbo
Internet Turbo Internet Turbo sayesinde internet bağlantınızın performansını ve hızını %300'lere kadar arttırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kuran-ı Kerim
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kur'an-ı Kerim sayesinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e nerede olursanız olun internete ihtiyaç duymadan erişebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Balon Patlatma Oyunu Balon Patlatma Oyunu
Balon Patlatma Oyunu Balon Patlama Oyunu ile saatler süren eğlence sizi bekliyor ÜCRETSİZ
Kamera Kayıt Programı Kamera Kayıt Programı
Kamera Kayıt Programı Kamera Kayıt Programı ev, işyeri gibi kamerayla izlemek istediğiniz bir mekanı videoya kaydedebiliyor DENEME SÜRÜMÜ

YORUMLAR