Kafa Nakli Operasyonuna 10 Yıl Daha Var

Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları kafa nakli operasyonu için yeni açıklamalar yapıldı. Uzmanlar, gerçek bir kafa nakli operasyonunun başarılı olabilmesi için 10 yıla daha ihtiyaç olduğunu dile getirdiler.

Daily Mail tarafından yayınlanan yeni haberde, Hull Üniversitesi Eğitim Hastanesinde yapılan yeni çalışmalara yer verildi. Hastanede görevli robotik uzmanı ve beyin cerrahı Dr. Bruce Mathew robotik cerrahi, kök hücre ve sinir ameliyatındaki gelişmelerle beyin ve omurilik transferinin yapılabileceğini söyledi.

Gazeteye konuşan Mathew, "Başlangıçta bizim niyetimiz sadece beyin fırtınası yapmaktı ve bu çok saçma görünüyordu. Aslında çok da saçma olmadığını fark ettik" dedi.

Muhtemel operasyonu tarif eden Mathew, "Eğer beyin naklini yapabilirseniz ve beyin ile omuriliği birlikte tutarsanız bu aslında imkansız değil. Omuriliği çıkarırsınız, böylece tüm beyni, omuriliği ve bel sakralını yeni bir vücuda yerleştirebilirsiniz" ifadesini kullandı. Mathew, tıp bilimindeki gelişmelerin kafa nakline imkan tanıyacağına işaret ederek, "Omuriliği koruyan dura zarını sağlam bir şekilde çıkartmak çok zordur. Birtakım ilerlemeler olacak ancak muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşecek" diye konuştu.

Daha önce kadavralar arasında sorunsuz kafa nakli operasyonlarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Mathew, "Beyin ölümü gerçekleşmiş kadavralardaki kafa nakli ise bir sonraki aşamadır. Operasyon, kas distrofisi hastaları ve organı alınmış kişilere yardımcı olabilir, hatta bireyleri ölümden geri getirebilir." değerlendirmesinde bulundu. Bilim insanları, 2017'de küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki ilk fare kafası transplantasyonuna imza atmıştı.