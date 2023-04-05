Dikkat, Kafanıza Elon Musk Uydusu Düşebilir!

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Starlink, dünya çapında en çok tercih edilen uydu interneti markalarından biri olarak öne çıkıyor. Ukrayna-Rusya savaşı gibi zorlu koşullarda dahi rüştünü ispatlayan uydu interneti hizmeti, son günlerde oldukça büyük bir sorunla karşı karşıya.

Geçtiğimiz ay yörüngeye oturtulan yeni nesil Starlink uydularının çeşitli hatalar nedeniyle atmosfere girdiği tespit edildi.

Starlink Uydularının Akıbeti Ne Olacak?

SpaceX roketleriyle alçak yörüngeye oturtulan mini uydular, birbirleri arasında lazer iletişim ağları kurarak yüksek bant genişliğine sahip internet desteği sağlıyordu. Şu an gelen son verilere göre 3660 küçük uyduyla birlikte, Dünya çevresinde dönen uyduların neredeyse yarısı Starlink'e ait.

Geçtiğimiz ay fırlatılan yeni uydular, sıklıkla ülkeler tarafından sorulan bir soruyu gündeme taşıyacak bir hata ile karşılaştı: "Bu uydular Dünya'ya düşerse ne olacak?"

Yapılan bir araştırmaya göre bir Starlink uydusu, 3 Mart tarihinde Kaliforniya üstünde seyrederken atmosfere geri girdi. Kısa bir süre içerisinde yanarak yok olan uydu, amatör astronomlar ve Starlink takipçileri tarafından gözlemlendi.

Şimdilik düşen uydulardan kaçmak için gözünüzü gökyüzüne dikmenize gerek yok. Şirketin iddialarına ve gelen verilere göre uydular atmosfere yeniden girse dahi sürtünme sebebiyle yok oluyor. Ancak bu durum her zaman böyle olmayabilir!

V2 Mini ismiyle tanıtılan bu yeni nesil uyduların neden Dünya'ya düştüğü hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Rusya ve Çin'in başını çektiği birçok ülke, Starlink uydularının uzay çöpü oluşturma ve Dünya'ya düşme riski taşıdığını düşünüyor. Öte taraftan bu uyduların askeri amaçlarla kullanılabileceği de iddia ediliyor.