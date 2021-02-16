Kafe ve Restoranlar için Yeni Gelişme: Ne Zaman Açılacak?

Kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda, kafe ve restoranlar hakkında çok sayıda öneri konuşulmakta. Peki kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte gelen son gelişme.

Kafe ve Restoranlar Ne Zaman Açılacak?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği aktarılıyor. Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantılarında çok sayıda öneriler ortaya atıldı.

Bu öneriler şu şekilde:

Bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece %30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu.

Bu mekanların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği önerildi.

Henüz kafe ve restoranların ne zaman açılacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısında kafeler ve restoranlar ile ilgili bir kararın alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.

Yüz Yüze Eğitim Hakkında Yeni Plan

Öğretim kurumlarıyla ilgili kararların da aşamalı olarak hayata geçirilebileceği söyleniyor. Mart ayında daha önce planlandığı gibi ortaöğretimdeki eğitimin başlayabileceği, üniversitelerle ilgili ayrı bir planlama yapılacağı aktarılan bilgiler arasında.

YÖK’ün üniversitelere yaptırdığı online eğitim ve bundan sonraki süreçle ilgili anketin sonuçlarının da hükümete iletildiği kaydediliyor. İddiaya göre, üniversitelerin yüz yüze eğitim için ikinci dönemlerinin uzatılabileceği ve eğitimin 1 Ağustos’a kadar sürebileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kafe ve restoranlar açılmalı mı? Üniversiteler açılmalı mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.