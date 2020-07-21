Kafe ve Restoranlar için Yeni Karar! İçişleri Bakanlığı Açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile kafe ve restoranların saat kısıtlamasında değişiklik yapıldı. Detaylar haberimizde.

Kafe ve Restoranların Saat Kısıtlaması Kaldırıldı!

Lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlama kaldırıldı. İşletmeler ruhsatlarında belirtilen saatlere kadar açık olabilecek.

Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı açıklandı.

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Koronavirüste Son Durum

20 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 220.572 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.508'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.243 toplam entübe hasta sayısının ise 385 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 203.002 olarak açıklandı.