SON DAKİKA: Kağıthane Devlet Hastanesi'ne Tahliye Kararı!

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te yolun yarılması sonrası iki bina boşaltılmış, aileler otellere yerleştirilmişti. Ardından ise geçtiğimiz gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin büyük kısmı deprem riski nedeniyle kapatılmıştı. Bugün ise Kağıthane Devlet Hastanesi'nde yeni bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depreminin yaratacağı etki daha da gündem konusu hâline geldi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehirdeki yapılar özelinde hummalı bir inceleme çalışmaları sürdürüyor.

Kağıthane Devlet Hastanesi'nde Yapısal Tahribat Tespit Edildi

Kağıthane Devlet Hastanesi üzerinde yapılan incelemeler neticesinde depreme karşı dayanıksız olduğu fark edilmesi sonrası hastanenin taşınması kararı alındı. Kısa süre içerisinde tahliye çalışmaları başlayacağı belirtilen hastanede fazlasıyla yapısal tahribat olduğu ortaya çıktı.

Büyük bir bölümü kapatılan hastanenin şu anda yalnızca Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü açık kalacak. Ayrıca hastanede bu süreçten itibaren hiçbir ameliyat gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü inceleme ve hasar tespit çalışmalarına ilerleyen süreçte de devam edecek.