Kağıttan Hayatlar Fragmanı Yayımlandı

Kağıttan Hayatlar fragmanı paylaşıldı. Başrolde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı yeni Netflix filminin fragmanı yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Peki, Kağıttan Hayatlar ne zaman yayımlanacak? Yayımlanan fragmana ve dizinin yayın tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Kağıttan Hayatlar Fragmanı Yayında

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler dijital yayın platformu Netflix, özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde kullanım oranı önemli ölçüde arttı. Salgın döneminde vakitlerinin çok büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın platformu üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor.

Netflix içerik kütüphanesine yeni yerli yapımları eklemeye devam ediyor. Netflix Türkiye YouTube kanalı üzerinden çok yakında yayımlanacak filmin fragmanı yayımlandı. 1 dakika 55 saniye uzunluğundaki fragman, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Birkaç saat içerisinde 25 binden fazla izlenmeye sayısına ulaşan video, 3 binden fazla beğeni aldı. Tanıtım videosuna 290'dan fazla yorum yapıldı.

Çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen dram filmin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk, Tomris Çetinel, Volkan Çalışkan, Mehmet Bahattin Genç, Volkan Çalışkan, Emir Ali Doğrul, Osman İskender Bayer gibi isimler yer alıyor. Netflix'in yeni yerli filminin yönetmenliğini Can Ulkay, senaristliğini ise Ercan Mehmet Erdem üstlendi. 1 saat 36 dakika uzunluğundaki Kağıttan Hayatlar isimli yapımın Netflix sayfasındaki tanıtım yazısı şu şekilde:

"Kağıt toplayarak geçinen ve sağlığı giderek kötüleşen Mehmet terk edilmiş bir çocuk bulur. Birden hayatına giren küçük Ali, onu kendi çocukluğuyla yüzleştirecektir."

Başrolde Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul ve Ersin Arıcı'nın yer aldığı Türk filminin ismi Mücadele Çıkmazı'ydı. Geçtiğimiz ay alınan bir karar sonucunda merakla beklenen filmin ismi Kağıttan Hayatlar olarak değiştirilmişti. Yerli yapım, 12 Mart 2021 tarihinde dünyanın en popüler dijital yayın servisi Netflix üzerinden yayımlanacak. 1 dakika 55 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebiirsiniz.

Siz, Kağıttan Hayatlar olarak isimlendirilen yeni Türk filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde çok sayıda Netflix kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen dram filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.