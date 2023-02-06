Kahramanmaraş Depremi Dünya Basınına Nasıl Yansıdı? BBC, NYT, CNN

6 Şubat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturan âfet, dünya basınında da geniş yankı buldu.

BBC, CNN ve New York Times gibi büyük basın kuruluşları, Türkiye'de yaşanan deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Independent'in derlediği haber başlıklarını listeledik.

Yabancı Basından Deprem Manşetleri

BBC: "Türkiye'nin Gördüğü En Büyük Deprem Olabilir!"

Birleşik Krallık'ın en büyük medya kuruluşlarından olan BBC, Ritcher ölçeğine göre 7,4 büyüklüğündeki deprem için "Türkiye'nin gördüğü en büyük deprem olabilir!" başlığını attı. Ayrıca haberde 1939 yılından beri görülen en büyük çaplı deprem olduğuna dair bilgiler de verildi.

Telegraph: "Son Yılların En Büyük Depremi Türkiye ve Suriye'yi Vurdu!"

Birleşik Krallık'ın bir diğer önemli basın kuruluşlarından olan Telegraph, depremin onlarca yıllık zaman dilimi içerisinde en büyüğü olduğuna dikkat çekerek etkilenen bölgeler arasında Suriye'nin de olduğu bilgisine yer verdi.

Ayrıca ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun verilerini paylaşan Telegraph, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin neredeyse dünyanın en büyük nükleer bomba testi kadar enerji çıkardığını gösterdi.

The Guardian: "Can Kaybı Sayısı Artıyor, Türkiye ve Suriye Toplam Kayıp Sayısı En Az 2300!"

Yaşanan deprem hakkında canlı bir haber akışı başlatan The Guardian, Türkiye ve Suriye'de yaşanan toplam kaybın 6 Şubat 18:34 itibarıyla 2300'ü geçtiğini belirtti.

Haber akışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a taziyelerini ilettiği ve Rusya'dan kurtarma birliklerinin yola çıktığı bilgisi de yer aldı.