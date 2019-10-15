Kahvaltı Siparişlerini İnternetten Vermeye Başladık

İnternetin günlük hayatımızda önemli bir yer edinmesi ile birlikte her alanda aktif olarak kullanılmaya başlandı. O kadar ki artık kahvaltı siparişlerimizi dahi internetten vermeye başladık. İşte ülkemizdeki kahvaltı trendlerinin son durumu!

Bir Senede İki Katına Çıktı

Yemeksepeti tarafından yapılan araştırmalara ve düzenlenen raporlara göre eve ve ofise verilen kahvaltı siparişleri, geçen senenin aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi. Bu yılın tamamlanan ilk dokuz aylık döneminde ise en çok sipariş edilen kahvaltı ürünleri peynir, zeytin, domates, salatalık, reçel, bal, kaymak, yumurta gibi şeyler içeren kahvaltı tabakları oldu. Kahvaltı tabaklarını ise ülkemizin favori yiyeceklerinden menemen izliyor. Üçüncü sırada ise omlet bulunmakta.

İş hayatının yoğunluğu ve hızlı tempo nedeni ile ilk öğünü atlamak zorunda kalan çalışanlar, çevrimiçi siparişlere yoğun ilgi gösteriyor.

Hızlı Tüketilen Gıdalara da Yoğun İlgi Var

En popüler ilk üç siparişten sonra ise sırasıyla kaşarlı poğaça, simit, zeytinli açma, kaymak, kumru, sosis tabağı, karışık tost ve mercimek çorbası bulunuyor. Kahvaltıyı hızlı bir şekilde aradan çıkarmak isteyen kullanıcılar, bu noktada hızlı tüketilebilen gıdalara da yoğun ilgi gösteriyor.

Bununla birlikte kahvaltı siparişlerinin yalnızca iş günleri içerisinde kullanılmadığı gözüküyor. Yine aynı rapora göre en çok kahvaltı siparişi yapılan gün, pazar günü olarak öne çıkıyor. En çok siparişin verildiği gün ile birlikte, en çok siparişin verildiği saat ise 10:00 ile 11:00 arasında.

Kahvaltı siparişlerinin en çok verildiği iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Karabük, Trabzon, Antalya ve Eskişehir oluyor.