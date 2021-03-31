Kahve ve Çikolata Tüketenler Yılda Dört Ağaç Kaybından Sorumlu

Kahve ve çikolata tüketenlerin ağaç kaybı korkutuyor. Japon İnsanlık ve Doğa Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen son çalışma, gelişmiş ülkelerde yaşayan bireylerin yılda dört ağacın yok olmasından sorumlu olduğunu söylüyor. Çikolata veya kahve bağımlısı biriyseniz bu rapor sizi üzebilir.

Yeni bir araştırmaya göre, İngiltere veya ABD gibi gelişmiş ülkelerde yaşayan birinin ortalama beslenme alışkanlığı, yılda dört ağaç kaybına yol açıyor.

Japon İnsanlık ve Doğa Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, küresel ormansızlaşma haritasını her ülkenin ithal ettiği mallarla ilişkilendirdi. Kahve, hurma yağı, çikolata ve sığır eti gibi ürünlerin tüketimi dünyadaki vahşi yaşam açısından zengin tropikal ormanların yok olmasına neden oluyor.

Araştırmanın baş yazarı Nguyen Hoang, tedarik zincirlerinin yarattığı sorunları bilmenin, ormansızlaşmayı azaltmaya yönelik çabalar için kullanılabileceğini söyledi.

Önceki araştırmalar küresel tedarik zincirleri ve ormansızlaşma arasındaki bağlantıları incelemişti, ancak çoğu çalışma bölgesel düzeyde gerçekleşmiş veya yalnızca belirli ürünlere odaklanmıştı.

Kahve ve çikolata tüketenlerin ağaç kaybı korkutuyor

Keiichiro Kanemoto ve Nguyen Hoang'dan oluşan Japon ekip, daha önce yayınlanan orman kaybı bilgilerini, uluslararası ticari ilişkilerin veri tabanıyla birleştirdi. Veri birleştirmesi, 2001'den 2015'e kadar 15.000 endüstri sektörünü kapsıyor.

Araştırmacılar, bir dizi ülkenin orman boyutlarını artırdığını, ancak ormansızlaşma ayak izinin ham made ithalatı nedeniyle çoğaldığını da keşfetti.

G7 ülkelerindeki tüketim (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya) kişi başına yıllık 3,9 ağaç kaybına neden olduğunu gösteriyor.

Yazarlar, belirli ürünler için ormansızlaşma modellerini inceleyerek, farklı ürünlerden farklı etkiler buldular. Örneğin Almanya'daki kakao tüketiminin, Fildişi Sahili ve Gana'daki ormanlar için çok yüksek bir risk oluşturduğunu, Tanzanya kıyılarındaki ormansızlaşmanın Japonya'nın tarımsal ürünlere olan talebiyle bağlantılı olduğunu keşfettiler.

Araştırma ayrıca ormansızlaşmaya neden olan etmenlerin ülkeler içinde nasıl farklılık gösterebileceğini de gözler önüne serdi. Vietnam'ın Merkez Dağları bölgesindeki ormansızlaşma esas olarak ABD, Almanya ve İtalya'daki kahve tüketiminden kaynaklanırken, Kuzey Vietnam'ın ormansızlaşması büyük ölçüde Çin, Güney Kore ve Japonya'ya kereste ihracatıyla bağlantılı.

Bulgular Nature Ecology & Evolution dergisinde yayınlandı. Araştırma sonuçlarıyla ilgili açıklamada, "Sonuçlarımız, kamu-özel sektör ilişkisini ve tropik bölgeler için mali desteği geliştirerek sıfır ormansızlaşma politikalarında reform yapma ihtiyacını vurguluyor" denildi.