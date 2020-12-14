Kahve Kokusunu Alamamak, COVID-19 Belirtisi Olabilir!

Kahve kokusunu alamamak, COVID-19 belirtisi olarak görülebilir. Her gün düzenli olarak kahve kokusunu koklamak, yeni tip koronavirüsün en benzersiz semptomlarından birini taşıyıp taşımadığınızı öğrenmenin iyi bir yoludur. Anosmi ismi verilen koku kaybı, COVID-19’un yaygın bir semptomudur. Penn State Üniversitesinde çalışan iki görevli John E. Hayes ve Cara Exten, dokuz aydır üzerinde çalıştıkları araştırmanın ayrıntılarını paylaştılar.

Kahve Kokusunu Alamamak, COVID-19’la mı İlgili?

Kahve kokusunun yeni tip koronavirüsü saptamada etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceğine örnek veren Exten ve Hayes, lisansüstü öğrencilerinden birinin annesinin COVID-19’a yakalandıktan sonra muzdarip olmaya başladığı koku kaybını paylaştı. John E. Hayes ve Cara Exten’a göre kahve kokusu enfeksiyon riskinin olup olmadığını tespit etmede kullanılabilecek en iyi araçlardan biri olabilir.

Paylaşılan bilgilere göre araştırmacıların lisansüstü öğrencisinin annesi bir gün koku alıp alamadığını öğrenmek için bir fincan kahve almaya gitti. Kızından COVID-19 ile ilişkili anosmi hakkında birtakım duyumlar almıştı. Kendisinde de koku kaybının olup olmadığını öğrenmek için önce kahve kokusunu sonra da temizlik malzemesinin kokusunu almaya çalıştı fakat ikisinin de kokusunu alamadı.

Öğrencinin annesi, kokusunun normal koşullarda yoğun olarak alınması gereken unsurların kokusunu alamadığından kendisini en kısa sürede karantinaya aldı. Öğrencinin COVID-19 testi yaptıran annesi, koku kaybını ciddiye aldı ve zaman kaybetmeyip test yaptırdı. Testin sonucunun pozitif çıktığını gören anne, kendini hemen izole ederek virüsün başkalarına da bulaşmasının önüne geçmiş oldu.

Araştırmacıların tahminlerine göre COVID-19’a yakalanmış kişilerin %44 ila %77’si koku alma duyularını kaybediyor ancak bu kişilerin çoğu kokulu mumlar gibi bulunulan ortamda kokusunu çok fazla yayılması gereken unsurların kokusunu düzenli olarak koklamaya başlamadıkça koku kaybı yaşadıklarının farkına varamıyor. Araştırmacılar bu nedenle insanları her gün kahve gibi kokusu yoğun olarak alınması gereken içecek ve benzeri unsurları koklamaya davet ettiğini belirtti.

Uzmanlar, ortada hiçbir neden yokken yaşanan koku kaybında hemen sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğinin altını çiziyor. Burun tıkanıklığı ve benzeri durumlarla karşılaşılmadığında bile koku almakta güçlük çekmek, COVID-19’un en büyük belirtisi olabilir. Bu zorlu dönemde tedbiri elden bırakmamalı, COVID-19 belirtilerini görmeye başladığınızda hemen sağlık kuruluşlarına başvurmalısınız.