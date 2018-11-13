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  4. Kahvelerini Sade İçenlere Dikkat Edin! Psikopat Olabilirler

Kahvelerini Sade İçenlere Dikkat Edin! Psikopat Olabilirler

Sade kahve psikopat
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | proje

Yapılan yeni bir bilimsel araştırma, kahvesini sütsüz ve şekersiz içmek isteyen insanların, diğer insanlara göre psikopat olma oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Avusturya’da yapılan araştırma, bugüne kadar hiç dikkat çekilmemiş noktalara dikkat çekti.

Appetite isimli akademik dergide yayınlanan son çalışmalardan birinde, kahve içme şekillerine yoğunlaşıldı. Avusturya’nın önemli eğitim kurumlarından Innsbruck Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yapılan çalışmayla ortaya çıkan detaylarda, sade kahve sevgisinin sadistik ya da psikopatik eğitimlerle bağlantılı olduğu bilgisine yer verildi. Bir grup denek üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan bilgilerde, sadece kahve de yer almadı. Turp, kereviz ve tonik suyuna düşkün olduğunu söyleyen katılımların da büyük kısmı psikopat çıktı. Anti-sosyal özellikler sergileyen katılımcıların, sevdikleri yemek ile içeceklerin, psikolojik durumlarına işaret ettiğinin altı çizildi.

Tatlar ve kişilik özellikleri arasında bağlantı kurmaya çalışan ilk çalışmaysa bu değildi. Daha önce başka bilim insanları tarafından tat çalışmalarında, tatlının uyumluluk ve yardım etme isteğini artırdığı, sert tatların ise daha sert ahlaki yargılara yol açtığı ve düşmanlığı artırdığı belirlenmişti. Araştırmayı yapan Christina Sagioplou ve Tobias Greitemeyer, sert tatları beğenenlerde bu birlikteliğin kronikleştiği ve kişilerin düşmanca karakterlere sahip olmalarına yol açtığı bulgusuna ulaşılmıştı.

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ETİKETLER: kahve

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