Haluk Levent'ten Açıklama: "Kalan Bağışlarınızı AFAD'a Yollayın"
İlk günden beri bölgede her türlü ihtiyaca yardıma koşan Haluk Levent, bu süreçten sonraki bağışlar için önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Haluk Levent topladıkları bağışların 1 milyar lirayı geçtiğini belirterek, bağışların artık AFAD'a yapılmasını istedi.
İlk günden beri tüm organizasyonlarını deprem bölgesinde sürdüren AHBAP derneği, pek çok kesimden insanın da saldırısı altındaydı. Gerek sosyal medya gerek TV kanalları üzerinden "AFAD da bizim AHBAP da" mesajını veren Haluk Levent, AHBAP'a yapılan bağışların planları doğrultusunda yeterli olduğunu, kalan bağışların AFAD'a yapılmasını istediğini belirtti.
AHBAP'a Yapılan Bağışlar 1 Milyar Lirayı Geçti
Haluk Levent #FOXHaber’de…— FOX HABER (@FOXhaber) February 12, 2023
AHBAP Hatay’da 3 bin aileyi barındırabilecek çadır kent kurdu. pic.twitter.com/iGQrRf1b0u
AHBAP'a yapılan bağışların uluslararası iki bağımsız firma tarafından denetleneceğini belirten Haluk Levent'in açıklamaları şu şekilde:
"Bizi içine çekmek istedikleri tartışmaların içinde yer almayacağız. Ben valiyle koordineli çalışıyorum. Bahsedildiği gibi faaliyetlerimizi engelleyen yok. Biz her kesimden insanlarla çalışıyoruz. Ahbap’ın günlük siyasi politik durumu yok. Biz sadece iyilik hareketiyiz. Muhalefetle de hükümetle de çalışıyoruz.
Ahbap fazla bağış toplama derdinde olmadığı için özel statüde olmak istemiyoruz. Ahbap’ta para diye bir şey yok. Ben altı yılda 1,5 milyar dağıttım ama parayı görmedim. Bu konuda eleştiri alabilirim, belki gaf da yapabilirim ama vergiden düşerek yapılacak yardımı ben istemiyorum. Bağış yapanlar gönlünden koparak versinler, vergiden düşsün diye değil. O yüzden başvuruda bulunmadım, bulunmayı da düşünmüyoruz. Hatta biz yeterince bağış aldık, bundan sonra kalanlar, yardım yapmak isteyenler AFAD’a yollasın."
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