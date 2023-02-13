Haluk Levent'ten Açıklama: "Kalan Bağışlarınızı AFAD'a Yollayın"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Haluk Levent topladıkları bağışların 1 milyar lirayı geçtiğini belirterek, bağışların artık AFAD'a yapılmasını istedi.

İlk günden beri tüm organizasyonlarını deprem bölgesinde sürdüren AHBAP derneği, pek çok kesimden insanın da saldırısı altındaydı. Gerek sosyal medya gerek TV kanalları üzerinden "AFAD da bizim AHBAP da" mesajını veren Haluk Levent, AHBAP'a yapılan bağışların planları doğrultusunda yeterli olduğunu, kalan bağışların AFAD'a yapılmasını istediğini belirtti.

AHBAP'a Yapılan Bağışlar 1 Milyar Lirayı Geçti

Haluk Levent #FOXHaber’de…

AHBAP Hatay’da 3 bin aileyi barındırabilecek çadır kent kurdu. pic.twitter.com/iGQrRf1b0u — FOX HABER (@FOXhaber) February 12, 2023

AHBAP'a yapılan bağışların uluslararası iki bağımsız firma tarafından denetleneceğini belirten Haluk Levent'in açıklamaları şu şekilde: