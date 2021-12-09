Kalashnikov'un Yeni Silahı Oyundan mı Çalındı?

Kalashnikov MP-155 Ultima çalıntı bir tasarıma sahip olabilir. Gerçek dünya silahlarının video oyunlarında olması yeni bir şey değil, ancak IGN'in tam tersi yöne giden süreç hakkında ilginç ve çok tuhaf bir raporu var.

Şu anda bağımsız stüdyo Ward B tarafından geliştirilmekte olan Oceanic adlı bir oyunda EPM28 Mastodon adlı bir av tüfeği var. Dünya çapında AK47'nin yaratıcısı olarak bilinen Rus savunma şirketi olan Kalashnikov'un bu tasarımı çaldığı iddia ediliyor.

Ward B CEO'su Marcellino Sauceda'ya göre, Şubat 2020'de konsept olarak tanıtılan Mastodon'un gerçek bir ateşli silaha dönüştürmek için Kalashnikov ile temasa geçildi.

Bu, henüz adını duyuramamış bir oyun şirketi ve büyük ölçüde bilinmeyen oyunu için büyük bir reklam olacaktı, Kalashnikov ise yüklü miktarda para kazanacaktı. Rus şirket "silah üzerinde Ward B markasının olacağını" garanti etti.

Ancak anlaşma ilerletilmedi ve bu silah çıkarılmadı. Kalashnikov yine de bu tasarımı çok beğenmiş olacak ki yeni MP-155 Ultima'da bu tasarımı benimsedi.

Kalashnikov'un MP-155 Ultima silahı çalıntı çıktı

The Firearm Blog'a göre MP-155, oyundaki av tüfeğine dayanıyor ancak elden geçirilmiş bir alaşım ve polimer kasaya sahip. Silah ayrıca pusula, kronometre, zamanlayıcı, cephane sayacı ve WiFi ve USB bağlantısı olan bir yerleşik bilgisayar içeriyor.

Kalashnikov Facebook'ta yaptığı bir paylaşımla birlikte tasarımın video oyunlarından ilham aldığını söyledi. Ward B ise, özellikle Mastodon isimli kendi konsept silahına biraz fazla benzediğini düşünüyor.

CEO Sauceda, başlangıçta lisans anlaşmasının devam ettiğine dair onayı kaçırmış olabileceğini düşündüğünü ancak Kalashnikov web sitesine baktığında oyundan veya Ward B'den bahsedilmediğini söyledi.

Elbette Kalashnikov herhangi bir çalıntı tasarım iddiasını reddetti ve silahın üretimine devam etti.

Sauceda, "Geliştirme sırasında yeteneklerimizin neler başarabileceğini göstermeyi sevdik, ancak bunun gibi gelecekteki vakaları önlemek için bu yaklaşıma ihtiyaç vardı." dedi. Stüdyo ayrıca, konuyu Rusya'da sürdürmeye gücü yetmediği için yasal tazminat olasılığından da vazgeçti.

İşin gerçeği ne olursa olsun, Ward B için hoş olmayan, ironik bir gelişme daha vardı: Haziran ayında PvP shooter oyunu Escape From Tarkov, MP-155 Ultima için bir raylı kamera da dahil olmak üzere markalı (ve muhtemelen lisanslı) modlar ekledi.