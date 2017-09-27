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Kalaşnikof Uçan Arabasını Tanıttı

Kalaşnikof uçan araç
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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman teknoloji

Ürettiği ikonik AK-47 silahlarıyla tanınan Rus firması Kalaşnikof, bir süre önce prorotip aşamasına getirdiği 'uçan araba' modelini bu sefer çalışır halde bütün dünyaya gösterdi.

Kızıl Ordu'da tankçı çavuş ve tamirci olarak görev yapan makine mühendisi Mihail Kalaşnikov tarafından Alman STG 44 tüfeği baz alınarak tasarlanan Автомат Калашникова 47 (Otomatik Kalaşnikov 47), 1947 yılında ilk kez ortaya çıkmış ve hemen Sovyetler ordusunun ana muharebe silahı seçilmişti. 1948'den sonra yaptığı tasarımla birçok ödüle de layık görülen Mihail Kalaşnikov, 2013 yılında aramızdan ayrılana kadar farklı silah modelleri üzerinde de çalışmaya da devam etmişti.

AK-47'nin tasarımcısının ismiyle kurulan ve hala silah tasarımları üretmeye devam eden Kalaşnikof, pazartesi günü yayınladığı videoyla yeni silahını da tanıttı. Kullandığı sekiz pervaneden güç alarak çalışan ve bir insanı kolaylıkla taşıdığı görülebilen uçan bir cihaz tanıtan şirket, henüz isim vermediği bu cihaz hakkında videodan başka açıklama da yapmadı.

Uçan arabaların ilk adımı olarak gösterilen ve hala prototip aşamasında olduğu açıkça görülen cihaz hakkında detaylı açıklamanın ne zaman yapılacağı hakkında bilgiyse henüz verilmedi. 

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ETİKETLER: Kalaşnikof Group Kalaşnikof Group drone AK-47

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