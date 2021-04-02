Sünger Bob Bölümlerinden İki Tanesi Yayından Kaldırıldı: İşte Nedeni!

Sünger Bob bölümlerinden iki tanesinin yayından kaldırılmasında karar kılındı. Karar, Sünger Bob Kare Şort'un yayımlandığı kanal Nickelodeon'dan geldi. Peki, animasyon dizisinin hangi bölümlerinin artık yayımlanmamasına karar verildi?

Kaldırılan Sünger Bob Bölümleri Neler?

Bir Nickelodeon sözcüsü, çarşamba günü NBC News'e yaptığı açıklamada çocuklara göre özellikle içerisinde bulunduğumuz dönemden ötürü çok uygun olmayan iki bölümün kaldırıldığını söyledi. İzleyiciler, kanalın kararının yeni tip koronavirüsün insanlar üzerinde oluşturduğu büyük hassasiyetten kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Nickelodeon'un iletişimden sorumlu başkan yardımcısı David Bittler, "Kwarantined Crab" isimli bölümün tüm dünyada etkisini sürdüren COVID-19 salgınından ötürü yayımlanmayacağını ifade etti. Bittler'ın belirttiği bölümün isminin Türkçedeki karşılığı ise Karantinadaki Yengeç'tir. Bittler'ın değindiği bölüm, Sünger Bob veya orijinal ismi ile SpongeBob'un çalıştığı restoran Krusty Krab yani Yengeç Restoran'ında geçiyor.

Bir sağlık görevlisi, o restorandaki çalışanlara ve müşterilere birinin deniz tarağı gribi olduğunu söylüyor ve orada çalışanları ve müşterileri karantinaya alarak büyük bir paniğe kapı aralıyor.

Bittler, 3. sezonun Mid-Life Crustacean isimli başka bir bölümünde yer alan bazı unsurların çocuklara uygun olmadığının belirlenmesi ile 2018'den beri yayımlanmadığını ifade etti.

Bittler'ın bahsettiği söz konusu bölümde ise Sünger Bob'un patronu Bay Yengeç kendisini oldukça yaşlı hissetmeye başlıyor ve Sünger Bob, en yakın arkadaşı Patrick ile dışarıda bir gece geçirmek istiyor. Bu tuhaf gece, üçlünün bir eve girip iç çamaşırı çalması ile sona eriyor.

Sünger Bob Seslendirme Sanatçıları Kimlerdir?

Sünger Bob Kare Şort (SpongeBob SquarePants) seslendirme sanatçıları şu isimlerden oluşuyor:

Tom Kenny (Sünger Bob)

Clancy Brown (Bay Yengeç)

Rodger Bumpass (Squidward Tentacles)

Bill Fagerbakke (Patrick Star)

Mr. Lawrence (Plankton)

Carolyn Lawrence (Sandy Cheeks)

Sünger Bob Konusu Nedir?

Bir animasyon dizisi olan Sünger Bob, su altında yaşayan canlıların tamamen kurgusal bir şehirdeki maceralarını ele alıyor. Dizinin karakterlerinin içinde Sünger Bob, Bay Yengeç, Patrick Star, Squidward Tentacles, Sandy Cheeks gibi karakterler bulunuyor. Dünya çapında oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip dizinin yaratıcısı ise başarılı seslendirme sanatçısı Stephen Hillenburg'dür.