Koronavirüs, 1 Milyondan Fazla Kişide Kalıcı Koku Kaybı Neden Oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, COVID-19'un bir milyonu aşkın kişide kalıcı koku kaybına yol açtığını gözler önüne serdi. Çok sayıda insanın endişelenmesine neden olan çalışmaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

COVID-19, İnsanlarda Kalıcı Koku Kaybına Oluyor

Yeni tip koronavirüsün yaygın semptomları arasında koku alma duyusunun kaybedilmesi yer alıyor. Hastalığı atlatan bazı kişiler koku alma duyusuna kısa süre içerisinde kavuşabiliyorken bazılarında ise bu süre oldukça uzun sürebiliyor.

Amerika birleşik Devletleri'nde koku alma duyusunun kaybına ilişkin yapılan araştırma endişe seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Gerçekleştirilen çalışmaya göre COVID-19, ABD'de 700 bin ile 1 milyon 600 bin civarındaki kişide koku alma duyusunun kalıcı olarak kaybedilmesine neden olmuş olabilir.

Çalışma kapsamında incelenen kişiler, hastalığı atlattıktan altı ay sonra bile koku kaybı (anosmi) yaşamaya devam etti. Washington St. Louis Üniversitesinde görevli olan ve çalışmanın baş yazarı Jay Piccirillo, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, son birkaç aydır koku alma bozukluğu nedeni ile hastaneye başvuranların sayısında büyük bir artış yaşandığını söyledi.

Piccirillo, yeni tip koronavirüs kaynaklı koku kaybının ortalama iki hafta içerisinde geçtiğini belirtti. Koku alma duyusunun günlük yaşamımızda büyük bir öneme sahip olduğu düşünüldüğünde sonuç oldukça endişe vericidir.

Baylor Tıp Fakültesi gibi bazı kuruluşlar, söz konusu sağlık sorununu yaşayan kişiler için fizik tedavi yöntemlerinin iyi geldiğini ileri sürüyor. Anosmi için deneysel tedavilere ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Yapılan araştırma aslında yeni tip koronavirüs aşılarının ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. COVID-19'a karşı geliştirilen aşılar ciddi semptomları engeller. Böylece hastalığın hafif atlatılmasına olanak tanır.

Koronavirüs Ölümleri Geçen Yıla Kıyasla Önemli Ölçüde Arttı

Johns Hoplins Üniversitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi oranda arttı. Geçtiğimiz yıl 385 bin 343 olan COVID-19 ölüm sayısı, bu yıl 770 bin 800'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının düşük aşılama oranları nedeni ile arttığı belirtildi. Ayrıca bazı bölgelerde maske ve sosyal mesafe zorunluluğunun kaldırılmasının da ölüm sayılarının artmasında önemli bir role sahip olduğu ifade edildi.